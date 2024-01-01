25-річна лучанка служить в обласному ТЦК і чекає чоловіка з війни

25-річна лучанка служить в обласному ТЦК і чекає чоловіка з війни
25-річна Ольга Василькова з Луцька понад рік служить у Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на посаді начальниці групи документального забезпечення.

Суспільному жінка розповіла: професію обрала за покликанням, бо батьки та чоловік також військові.

Три роки тому після закінчення київського вишу із військовою кафедрою вирішила вступити до лав Збройних сил України.

Повномасштабну війну в лютому 2022 року Ольга Василькова зустріла у складі 50 батальйону тероборони на посаді начальника групи персоналу.
25-річна лучанка служить в обласному ТЦК і чекає чоловіка з війни

"Коли до мене зателефонували з ТЦК і запропонували, що от формуємо бригаду. Я десь всередині відчула, що скоро буду потрібна країні в якості військовослужбовця. 24 лютого, коли Росія напала на Україну, виявилось, що морально було набагато важче, ніж те, до чого я готувалась", — сказала лучанка.

Для виконання завдань на початку лютого 2022 році потрібно було оперативно набрати пів тисячі бійців особового складу. З цим завдання, розповіла Ольга Василькова, вдалося впоратися за 5 днів. Укомплектувавши підрозділ, військовослужбовиця також стала на захист країни на Київщині.

"На Київщині ми відстояли свій напрямок, не дали росіянам просунутися. Мали втрати, але незначні. Далі розпочалось навчання військовослужбовців: в цей час ми готували документи, накази, займалися паперовою стороною цього питання", — зазначила Ольга.
25-річна лучанка служить в обласному ТЦК і чекає чоловіка з війни

Під час служби у 100-й бригаді військова разом зі своїм підрозділом побувала у зоні бойових дій. З її слів, отримала зброю, хоча застосувати її не довелося.

"Страшно не було. Я бачила свій підрозділ і ми всі чекали цього виїзду на схід. Може на той момент це було романтизовано, але це дійсно так. Ми їхали з впевненістю, що все буде добре", — пригадала лучанка.

Зараз Ольга Василькова чекає на повернення додому чоловіка, котрий служить у морській піхоті та боронить українські кордони в Луганській області. З її слів, старається щодня поспілкуватися з чоловіком.

Зараз Ольга Василькова чекає на повернення додому чоловіка, котрий служить у морській піхоті та боронить українські кордони в Луганській області. З її слів, старається щодня поспілкуватися з чоловіком.

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Теги: Україна, росія, війна
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