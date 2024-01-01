25-річна лучанка служить в обласному ТЦК і чекає чоловіка з війни

Ольга Василькова з Луцька понад рік служить у Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на посаді начальниці групи документального забезпечення.







Три роки тому після закінчення київського вишу із військовою кафедрою вирішила вступити до лав Збройних сил України.



Повномасштабну війну в лютому 2022 року Ольга Василькова зустріла у складі 50 батальйону тероборони на посаді начальника групи персоналу.



"Коли до мене зателефонували з ТЦК і запропонували, що от формуємо бригаду. Я десь всередині відчула, що скоро буду потрібна країні в якості військовослужбовця. 24 лютого, коли Росія напала на Україну, виявилось, що морально було набагато важче, ніж те, до чого я готувалась", — сказала лучанка.



Для виконання завдань на початку лютого 2022 році потрібно було оперативно набрати пів тисячі бійців особового складу. З цим завдання, розповіла Ольга Василькова, вдалося впоратися за 5 днів. Укомплектувавши підрозділ, військовослужбовиця також стала на захист країни на Київщині.



"На Київщині ми відстояли свій напрямок, не дали росіянам просунутися. Мали втрати, але незначні. Далі розпочалось навчання військовослужбовців: в цей час ми готували документи, накази, займалися паперовою стороною цього питання", — зазначила Ольга.



Під час служби у 100-й бригаді військова разом зі своїм підрозділом побувала у зоні бойових дій. З її слів, отримала зброю, хоча застосувати її не довелося.



"Страшно не було. Я бачила свій підрозділ і ми всі чекали цього виїзду на схід. Може на той момент це було романтизовано, але це дійсно так. Ми їхали з впевненістю, що все буде добре", — пригадала лучанка.



Зараз Ольга Василькова чекає на повернення додому чоловіка, котрий служить у морській піхоті та боронить українські кордони в Луганській області. З її слів, старається щодня поспілкуватися з чоловіком.



Зараз Ольга Василькова чекає на повернення додому чоловіка, котрий служить у морській піхоті та боронить українські кордони в Луганській області. З її слів, старається щодня поспілкуватися з чоловіком.

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