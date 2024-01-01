Волинський та інші напрямки фронту: яка ситуація станом на ранок 11 грудня

Розпочалася тисяча двадцять друга доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 208 бойових зіткнень.За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 22 авіаударів, скинувши 42 КАБ. Крім цього, здійснив понад 3,5 тисячі обстрілів, зокрема 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1600 дронів-камікадзе, йдеться у повідомленні Генштабу.Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Улакли, Олексіївка, Григорівка, Васюківка, Костянтинопіль, Андріївка, Времівка, Велика Новосілка. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три склади з боєприпасами та один район зосередження особового складу російських загарбників.На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанська, Липців та Стариці.На Куп’янському напрямку за добу відбулося одинадцять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової.На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямках Дружелюбівки, Чернещини.На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Диліївки. Одне боєзіткнення в Торецьку ще триває.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 45 атак позицій наших військ поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє.На Времівському напрямку противник здійснив 16 наступальних дій в бік позицій українських підрозділів у районах Веселого Гаю, Костянтинопільського, Розливу, Трудового, Новодарівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки.На Оріхівському напрямках противник сім разів атакував в районах Новоандріївки та П’ятихаток.На Придніпровському напрямку російські загарбники намагалися штурмувати позиції наших підрозділів п’ять разів, успіху ці дії їм не принесли.В операційній зоні в Курській області Росії підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 22 атаки російських загарбників. Ще одне боєзіткнення триває.