В Україні хочуть дозволити школам залишати учнів на другий рік: за яких умов

В Україні хочуть дозволити школам залишати учнів на другий рік: за яких умов
В Україні у школах можуть дозволити залишати дітей на другий рік навчання через незадовільну успішність.

Про це розповіла освітня омбудсменка Надія Лещик за підсумками зустрічі з міністром освіти й науки Оксеном Лісовим, передає ТСН.

Лещик запропонувала надати право закладам освіти залишати учнів усіх класів на другий рік навчання в тому ж класі за однієї з умов, зокрема за наявності початкового рівня навчальних досягнень дитини, в разі тривалого пропуску уроків, відсутності впродовж одного навчального семестру. Рішення про залишення дитини на повторний курс попередньо ухвалюватиме педагогічна рада. Це відбуватиметься без згоди батьків.

У коментарях під дописом деякі українці взяли під сумнів доцільність такого рішення в умовах війни.

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Теги: діти, школи
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