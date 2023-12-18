В Україні хочуть дозволити школам залишати учнів на другий рік: за яких умов





Про це розповіла освітня омбудсменка Надія Лещик за підсумками зустрічі з міністром освіти й науки Оксеном Лісовим, передає



Лещик запропонувала надати право закладам освіти залишати учнів усіх класів на другий рік навчання в тому ж класі за однієї з умов, зокрема за наявності початкового рівня навчальних досягнень дитини, в разі тривалого пропуску уроків, відсутності впродовж одного навчального семестру. Рішення про залишення дитини на повторний курс попередньо ухвалюватиме педагогічна рада. Це відбуватиметься без згоди батьків.



У коментарях під дописом деякі українці взяли під сумнів доцільність такого рішення в умовах війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні у школах можуть дозволити залишати дітей на другий рік навчання через незадовільну успішність.Про це розповіла освітня омбудсменказа підсумками зустрічі з міністром освіти й науки, передає ТСН Лещик запропонувала надати право закладам освіти залишати учнів усіх класів на другий рік навчання в тому ж класі за однієї з умов, зокрема за наявності початкового рівня навчальних досягнень дитини, в разі тривалого пропуску уроків, відсутності впродовж одного навчального семестру. Рішення про залишення дитини на повторний курс попередньо ухвалюватиме педагогічна рада. Це відбуватиметься без згоди батьків.У коментарях під дописом деякі українці взяли під сумнів доцільність такого рішення в умовах війни.

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