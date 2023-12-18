В Україні хочуть дозволити школам залишати учнів на другий рік: за яких умов
Сьогодні, 08:20
В Україні у школах можуть дозволити залишати дітей на другий рік навчання через незадовільну успішність.
Про це розповіла освітня омбудсменка Надія Лещик за підсумками зустрічі з міністром освіти й науки Оксеном Лісовим, передає ТСН.
Лещик запропонувала надати право закладам освіти залишати учнів усіх класів на другий рік навчання в тому ж класі за однієї з умов, зокрема за наявності початкового рівня навчальних досягнень дитини, в разі тривалого пропуску уроків, відсутності впродовж одного навчального семестру. Рішення про залишення дитини на повторний курс попередньо ухвалюватиме педагогічна рада. Це відбуватиметься без згоди батьків.
У коментарях під дописом деякі українці взяли під сумнів доцільність такого рішення в умовах війни.
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Про це розповіла освітня омбудсменка Надія Лещик за підсумками зустрічі з міністром освіти й науки Оксеном Лісовим, передає ТСН.
Лещик запропонувала надати право закладам освіти залишати учнів усіх класів на другий рік навчання в тому ж класі за однієї з умов, зокрема за наявності початкового рівня навчальних досягнень дитини, в разі тривалого пропуску уроків, відсутності впродовж одного навчального семестру. Рішення про залишення дитини на повторний курс попередньо ухвалюватиме педагогічна рада. Це відбуватиметься без згоди батьків.
У коментарях під дописом деякі українці взяли під сумнів доцільність такого рішення в умовах війни.
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