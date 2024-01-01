У лікарнях Волині з’являться «куточки» психосоціальної підтримки





Журналісти сайту



«Це локація, де дитина може відволіктися, де дитина не буде перейматися через страшний укол чи неприємну процедуру. Вона може просто порадіти в життю, що і є цією точкою підтримки. Батьки ж можуть не хвилюватися, знаючи, що дитина до прийому буде гратися і спокійно зайде до лікаря», – розповіла регіональна координаторка програми ментального здоров’я «Ти як?» Наталія Коструба.



Представниця міжнародної гуманітарної організації «Save the Children» Наталія Соцька зазначила, що в Україні вони працюють з 2014 року, а з початком повномасштабної війни ще більше розширили сферу допомоги.



«Ми прагнемо підтримувати права дітей на здорове життя, на захист та на освіту. Сьогодні ми даруємо вашій лікарні такий дитячий куточок, де діти можуть спілкуватися та розвиватися. Наша ціль – покращити їхній стан та благополуччя, щоб вони відчували себе у безпеці», – пояснює жінка.



Фахівці запевняють, що психологічна та психосоціальна підтримка дітей і батьків з вразливих категорій – один із ключових напрямків роботи. Разом з тим додають: системне створення інфраструктури для психосоціальної допомоги дає змогу ефективно розширити підтримку для внутрішньо переміщених родин, дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами.



Директорка КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Ірина Горавська зауважила, коли дитина опиняється у лікарні, для неї це не просто й такі простори мінімізують негативний вплив. Вона подякувала за таку можливість та висловила сподівання, що співпраця матиме продовження.



«Це дуже гарна ініціатива, ми намагались робити це своїми силами, а зараз у нас є такий професійний куточок. Ми велике об'єднання, яке має великий простір для дітей. Такі речі для нас дуже важливі», – розповіла лікарка.



У таких «куточках» діти зможуть знайти розвиваючі ігри, матеріали для творчості та інші засоби, які сприятимуть зняттю напруги й відновленню. Маленькі пацієнти лікарень матимуть змогу розслабитися, заспокоїтися та зануритися у світ гри. Вже навіть під час відкриття малеча заполонила простір та кинулась розмальовувати малюнки, склади конструктори та бавитися іншими іграшками.



Загалом, куточки психосоціальної підтримки запрацюють



Волинська обласна дитяча клінічна лікарня. Луцьк, проспект Відродження, 30.



Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанню (дитяче консультативне відділення). Ковель, вулиця Вітовського, 22

Камінь-Каширській центральній районній лікарні (дитяче відділення). Камінь-Каширський, вулиця Шевченка, 43.



Розбудова системи послуг з психічного здоровя та психосоціальної підтримки здійснюється на Волині в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативи першої леді Олени Зеленської.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лікарнях Луцька, Ковеля та Каменя-Каширського створять спеціальні «куточки» для психосоціальної підтримки дітей. Це стало можливим завдяки партнерству Волинської обласної військової адміністрації та міжнародної гуманітарної організації «Save the Children». Нові простори облаштують на базі дитячих відділень.Журналісти сайту «Конкурент» побували на відкритті одного з таких куточків та дізнавалися деталі.«Це локація, де дитина може відволіктися, де дитина не буде перейматися через страшний укол чи неприємну процедуру. Вона може просто порадіти в життю, що і є цією точкою підтримки. Батьки ж можуть не хвилюватися, знаючи, що дитина до прийому буде гратися і спокійно зайде до лікаря», – розповіла регіональна координаторка програми ментального здоров’я «Ти як?»Представниця міжнародної гуманітарної організації «Save the Children»зазначила, що в Україні вони працюють з 2014 року, а з початком повномасштабної війни ще більше розширили сферу допомоги.«Ми прагнемо підтримувати права дітей на здорове життя, на захист та на освіту. Сьогодні ми даруємо вашій лікарні такий дитячий куточок, де діти можуть спілкуватися та розвиватися. Наша ціль – покращити їхній стан та благополуччя, щоб вони відчували себе у безпеці», – пояснює жінка.Фахівці запевняють, що психологічна та психосоціальна підтримка дітей і батьків з вразливих категорій – один із ключових напрямків роботи. Разом з тим додають: системне створення інфраструктури для психосоціальної допомоги дає змогу ефективно розширити підтримку для внутрішньо переміщених родин, дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами.Директорка КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства»зауважила, коли дитина опиняється у лікарні, для неї це не просто й такі простори мінімізують негативний вплив. Вона подякувала за таку можливість та висловила сподівання, що співпраця матиме продовження.«Це дуже гарна ініціатива, ми намагались робити це своїми силами, а зараз у нас є такий професійний куточок. Ми велике об'єднання, яке має великий простір для дітей. Такі речі для нас дуже важливі», – розповіла лікарка.У таких «куточках» діти зможуть знайти розвиваючі ігри, матеріали для творчості та інші засоби, які сприятимуть зняттю напруги й відновленню. Маленькі пацієнти лікарень матимуть змогу розслабитися, заспокоїтися та зануритися у світ гри. Вже навіть під час відкриття малеча заполонила простір та кинулась розмальовувати малюнки, склади конструктори та бавитися іншими іграшками.Загалом, куточки психосоціальної підтримки запрацюютьВолинська обласна дитяча клінічна лікарня. Луцьк, проспект Відродження, 30.Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанню (дитяче консультативне відділення). Ковель, вулиця Вітовського, 22Камінь-Каширській центральній районній лікарні (дитяче відділення). Камінь-Каширський, вулиця Шевченка, 43.Розбудова системи послуг з психічного здоровя та психосоціальної підтримки здійснюється на Волині в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативи першої леді

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