Курс валют на 11 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:15
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 11 грудня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США зросла на 11 копійок і становить 41,61 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,61 (+11 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,82 (-3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,26 (-3 коп.)
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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,61 (+11 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,82 (-3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,26 (-3 коп.)
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