11 грудня на Волині: гортаючи календар

11 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає юрист, громадський діяч Андрій Гаврищук (на фото).

Також особисте свято в ексдепутата Волинської обласної ради Олександра Курилюка.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Адам, Аіфал, Вікентій, Даниїл, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Никифор, Петро, Терентій, Филимон.

Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо миру, здоров’я, достатку й життєвих перемог!

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Теги: дні народження, свята, іменини
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