11 грудня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження відзначає юрист, громадський діяч Андрій Гаврищук (на фото).
Також особисте свято в ексдепутата Волинської обласної ради Олександра Курилюка.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Адам, Аіфал, Вікентій, Даниїл, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Никифор, Петро, Терентій, Филимон.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо миру, здоров’я, достатку й життєвих перемог!
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Також особисте свято в ексдепутата Волинської обласної ради Олександра Курилюка.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Адам, Аіфал, Вікентій, Даниїл, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Никифор, Петро, Терентій, Филимон.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо миру, здоров’я, достатку й життєвих перемог!
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