Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 11 грудня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 11 грудня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У вівторок, 10 грудня, відбулося зниження сонячної активності до К-індексу 3 (зелений рівень) – несильні магнітні хвилювання. А вже в середу, 11 грудня, очікується невелика магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень).

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Теги: магнітні бурі, Україна
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