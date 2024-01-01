Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 11 грудня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У вівторок, 10 грудня, відбулося зниження сонячної активності до К-індексу 3 (зелений рівень) – несильні магнітні хвилювання. А вже в середу, 11 грудня, очікується невелика магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень).
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У вівторок, 10 грудня, відбулося зниження сонячної активності до К-індексу 3 (зелений рівень) – несильні магнітні хвилювання. А вже в середу, 11 грудня, очікується невелика магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень).
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