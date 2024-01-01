Україна створила нову ракету «Рута»: Зеленський повідомив деталі про її випробування

Володимир Зеленський відзначив успішні випробування нової ракети "Рута".



Про це президент сказав під час вручення Національної премії ім. Бориса Патона 10 грудня, передає



Зеленський відзначив внесок науки в обороноздатність країни, зокрема, наголосивши на успішних випробуваннях нової ракети "Рута".



Також стало відомо, що перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло".



"Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів", — сказав Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українивідзначив успішні випробування нової ракети "Рута".Про це президент сказав під час вручення Національної премії ім. Бориса Патона 10 грудня, передає ТСН Зеленський відзначив внесок науки в обороноздатність країни, зокрема, наголосивши на успішних випробуваннях нової ракети "Рута".Також стало відомо, що перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло"."Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів", — сказав Зеленський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію