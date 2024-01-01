Україна створила нову ракету «Рута»: Зеленський повідомив деталі про її випробування
Сьогодні, 05:18
Президент України Володимир Зеленський відзначив успішні випробування нової ракети "Рута".
Про це президент сказав під час вручення Національної премії ім. Бориса Патона 10 грудня, передає ТСН.
Зеленський відзначив внесок науки в обороноздатність країни, зокрема, наголосивши на успішних випробуваннях нової ракети "Рута".
Також стало відомо, що перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло".
"Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів", — сказав Зеленський.
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Про це президент сказав під час вручення Національної премії ім. Бориса Патона 10 грудня, передає ТСН.
Зеленський відзначив внесок науки в обороноздатність країни, зокрема, наголосивши на успішних випробуваннях нової ракети "Рута".
Також стало відомо, що перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло".
"Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів", — сказав Зеленський.
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