Від початку епідсезону на ГРВІ та коронавірус перехворіли 4,1% волинян





Йдеться про 41 992 людини, повідомили 10 грудня в Центрі контролю і

профілактики хвороб області. Наразі рівень захворюваності на 19% менший, ніж торік, передає



За даними епідеміологів, за останній тиждень на Волині зареєстрували 4405 випадків захворювання. Серед недужих — 2961 дитина віком до 17 років. Коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у п'яти дорослих волинян.



В Центрі контролю і профілактики хвороб додали, що на території області зараз циркулюють віруси парагрипу, коронавірус, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси. Циркуляція вірусів грипу не зареєстрована.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку епідсезону, який розпочався наприкінці вересня, на гострі респіраторні захворювання і коронавірусну інфекцію перехворіли 4,1% жителів Волині.Йдеться про 41 992 людини, повідомили 10 грудня в Центрі контролю іпрофілактики хвороб області. Наразі рівень захворюваності на 19% менший, ніж торік, передає Суспільне За даними епідеміологів, за останній тиждень на Волині зареєстрували 4405 випадків захворювання. Серед недужих — 2961 дитина віком до 17 років. Коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у п'яти дорослих волинян.В Центрі контролю і профілактики хвороб додали, що на території області зараз циркулюють віруси парагрипу, коронавірус, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси. Циркуляція вірусів грипу не зареєстрована.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію