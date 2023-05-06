Від початку епідсезону на ГРВІ та коронавірус перехворіли 4,1% волинян

Від початку епідсезону на ГРВІ та коронавірус перехворіли 4,1% волинян
Від початку епідсезону, який розпочався наприкінці вересня, на гострі респіраторні захворювання і коронавірусну інфекцію перехворіли 4,1% жителів Волині.

Йдеться про 41 992 людини, повідомили 10 грудня в Центрі контролю і
профілактики хвороб області. Наразі рівень захворюваності на 19% менший, ніж торік, передає Суспільне.

За даними епідеміологів, за останній тиждень на Волині зареєстрували 4405 випадків захворювання. Серед недужих — 2961 дитина віком до 17 років. Коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у п'яти дорослих волинян.

В Центрі контролю і профілактики хвороб додали, що на території області зараз циркулюють віруси парагрипу, коронавірус, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси. Циркуляція вірусів грипу не зареєстрована.

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Теги: коронавірус, Україна
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