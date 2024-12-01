Армія, медицина, освіта і дороги: яким буде бюджет Волині на 2025 рік





Про те, яким буде бюджет краю на 2025 рік, Орестом Маховським.



Процедура ухвалення і перші прогнози



— Два останніх роки бюджет краю затверджував голова обласної військової адміністрації. Чи змінилася процедура цього року?



Нормативна база залишається та сама, але змінилися підходи і розуміння ситуації. Новий голова обласної адміністрації Іван Рудницький зустрівся з депутатами, керівниками фракцій і запропонував спільно розглядати, обговорювати і приймати бюджет. Після бюджетних слухань ми рекомендували певні правки з таким розрахунком, щоб найближчим часом в сесійній залі цей документ розглянуть і схвалять депутати, і в подальшому підпише його очільник військової адміністрації.



Ми всі живемо під час воєнного стану і проблематика для всіх відома. Область є вже бездотаційною другий рік поспіль, тобто базової дотації у нас немає.



На жаль, сьогодні також немає розподілу освітньої дотації, що ускладнює розрахунки. Це чималий ресурс — понад 300 млн грн, який ми очікуємо в область. Але і без цих двох державних трансферів показники вже обговорили і зараз готується проєкт бюджету.



— Яким буде бюджет Волині на 2025 рік? Якусь цифру вже можна назвати?



Так, вона вимальовується в порядку 1,5 млрд грн по власних доходах. При прийнятті бюджету на 2024 рік було трохи понад 1,2 млрд грн. Тобто, ми маємо ріст — плюс 300 млн грн.



Основним бюджетоформуючим джерелом є податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) і дещо менше — податок на прибуток підприємств. Незначний приріст ПДФО відбувся за рахунок збільшення мінімальної зарплати. Порівняно з двома попередніми роками у 2024 році відбувся приріст економічної активності завдяки державним грантам та кредитним програмам.



Окрім того, підприємства, бажаючи бути заброньованими, підвищують офіційну заробітну плату у себе: не менше 20 тисяч гривень, оскільки ПДФО сплачується з цієї заробітної плати. Це теж, як на мою думку, є фактором, який призводить до підвищення ПДФО.



Безпека



— Далі говоримо про напрямки фінансування. Один з пріоритетних — безпека. Сюди входить підтримка Сил оборони, укріплення кордону і наповнення резервного фонду. Як ці потреби будуть фінансуватися у 2025 році?



Будівництво фортифікаційних споруд — це цільова субвенція з державного бюджету. В цьому році резервний фонд обласного бюджету складав близько 30 млн грн. Якщо відбувається використання грошей з фонду на певні цілі, то ми його поповнюємо. На наступний рік орієнтовно 40 млн. грн. прогнозуємо закласти в резервний фонд.



Щодо підтримки Сил оборони, то по кожному зверненню, яке надходить від частини, ми працюємо індивідуально. В більшості випадків військові звертаються все-таки із необхідністю не коштів, не субвенції, а матеріально-технічного забезпечення.



Освіта



Станом на сьогодні незакриті дві основні статті видатків. Але нам надійшла інформація про розмір додаткової дотації, яка щорічно виділяється на область. Це — орієнтовно 112 млн грн. Якщо ця дотація надійде, то ми проблеми перекриємо.



Доплата вчителям є. На жаль, вона не максимальна, як передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів.



Медицина



— Під час бюджетних слухань було озвучено низку проблем, які стосуються обласних закладів. Наприклад, в інфекційній лікарні є потреба у заміні аварійного котла, а психіатрична обласна лікарня потребує ремонту. Чи будуть гроші на такі ось видатки?



Обласні лікарні сьогодні не є бюджетними установами. Вони — комунальні підприємства і ведуть свою господарську діяльність самостійно. Вони контрактуються з Національною службою здоров'я, і від цього залежить їхній основний річний бюджет. Але ми їм щорічно надаємо підтримку, щоб реалізувати інвестиційні проєкти. Цього року маємо вже шість проєктів. В рекомендаціях ми прописали перший транш цих видатків, щоб нашим закладам: це обласна клінічна лікарня, об’єднання материнства і дитинства, госпіталь ветеранів війни, в бюджеті були закладені суми і їм було спокійніше працювати.



По інфекційній і психіатричній лікарнях ситуація складніша. У нас вже є підписаний контракт по психіатричній лікарні на капітальну термомодернізацію одного з корпусів. Поряд з тим директор цього року реалізовує ще паралельно за кошти НСЗУ та благодійників встановлення комп'ютерного томографа і ремонт окремого корпусу.



По інфекційній лікарні проблематика через об'єднання двох великих потужних закладів (ред. – до Волинської обласної інфекційної лікарні приєднали "Волинський фтизіопульмонологічний медцентр"). Зараз ми дивимося, як правильно використовувати ці будівлі. Хочемо по максимуму на 2025 рік законтрактувати цей уже об'єднаний заклад. Що не вистачатиме — будемо дофінансовувати в процесі виконання бюджету. Цей згаданий аварійний котел аварійний ми включили в рекомендації, там є і проблема ліфта для доступності, тобто проблематика широка.



— Медичний персонал там буде збережений?



Робота комунального підприємства відбувається по лінії контрактування з Національною службою здоров'я України. І для того, щоб укласти контракт на конкретний пакет, потрібно виконати всі вимоги по лікарях, обладнанню, доступності й багатьох інших позиціях. І це завдання керівництва закладу.



У 2024 році сумарний обсяг додаткових інвестицій був понад 10 млн грн. Це те, що тільки було вкладено в обладнання. Тобто, ми допомогли підприємству вийти на контрактування. Найближчим часом дізнаємося, які пакети законтрактовані. І тоді вже можна буде говорити про можливість профінансувати всі ті штатні одиниці, які там є.



Але навіть під час слухань звучали пропозиції переглянути штат, особливо і в керівному складі, бо все це тепер прозоро. Але безпосередньо впливати на штат, скільки в тебе має бути заступників чи лікарів — це вже є прерогатива керівника закладу.



Дороги



— Із державного бюджету видатки на утримання доріг місцевого значення на Волині відсутні. За що будемо ремонтувати дороги й посипати їх взимку?



Це велика проблема. В поточному році, хоча субвенції теж не було, але ми мали 57 млн грн вхідного залишку. Тобто на рік мали 85 мільйонів для закриття найпроблемніших ситуацій, експлуатаційного утримання, солі й всього іншого.



Станом на 1.12.2024 року, за даними казначейського звіту, є ще понад 9 млн грн залишків. Тобто, зараз Державне підприємство "Служба місцевих автомобільних доріг" має ще певний ресурс для закупівлі необхідних речей. У грудні буде виділено додатковий ресурс ще з обласного бюджету — 6 млн грн, щоб увійти в січень-лютий з певним запасом. Вже зверталися і ще будемо звертатися до Кабінету Міністрів, щоб з резервного фонду все-таки виділили фінансування і на місцеві дороги.



Соціальна сфера



Маємо 5 психоневрологічних інтернатів і один Луцький геріатричний пансіонат, де перебувають люди старшого віку і в кожному з цих закладів є ВПО. Якраз на слуханнях порушували питання, що потрібно додатково виділити кошти на засоби гігієни й білизну. Це — з розрахунку по 100 тисяч грн на кожен заклад. Окрім того, керівники закладів клопотали про необхідність виділити додаткову ставку чи півтори, щоб особливо в зимовий період краще надавати послуги стаціонарного догляду. Ми рекомендували виділити фінансування на 2025 рік, щоб зняти цю проблему.



Культура і спорт



В цьому році нам вдалося відшукати ресурси, щоб підтримати спортсменів. Тим паче, що це Олімпійський рік і багато волинян показали високий рівень. Відповідно і на 2025 рік ми не зменшили фінансування. Спорт, в принципі, має ресурс на нормальне функціонування і вони мають вже певну можливість залучати спецфонд. Це — додаткові кошти за надання площ в оренду чи під якісь чемпіонати.



Щодо культури, тут складніше. Тому що мережа є широкою і багато приміщень вичерпали свій експлуатаційний ресурс. Обласна наукова бібліотека чи музей Липинського в Затурцях — проблема з дахами, балконами, гідроізоляцією. Постараємося у 2025 році на ці цілі теж додатково відшукати кошти: як з обласного бюджету, так і різноманітних грантів і позик.



— Насамкінець, коли Волинь буде з бюджетом на 2025 рік?



Думаю, що десь до середини грудня волиняни матимуть бюджет на наступний рік і десь по тих цифрах переконаються, що пройдемо і 2025 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області завершилися бюджетні слухання. Наразі триває узгодження головного фінансового документа Волині.Про те, яким буде бюджет краю на 2025 рік, Суспільне поспілкувалося з головою комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики обласної ради— Два останніх роки бюджет краю затверджував голова обласної військової адміністрації. Чи змінилася процедура цього року?Нормативна база залишається та сама, але змінилися підходи і розуміння ситуації. Новий голова обласної адміністрації Іван Рудницький зустрівся з депутатами, керівниками фракцій і запропонував спільно розглядати, обговорювати і приймати бюджет. Після бюджетних слухань ми рекомендували певні правки з таким розрахунком, щоб найближчим часом в сесійній залі цей документ розглянуть і схвалять депутати, і в подальшому підпише його очільник військової адміністрації.Ми всі живемо під час воєнного стану і проблематика для всіх відома. Область є вже бездотаційною другий рік поспіль, тобто базової дотації у нас немає.На жаль, сьогодні також немає розподілу освітньої дотації, що ускладнює розрахунки. Це чималий ресурс — понад 300 млн грн, який ми очікуємо в область. Але і без цих двох державних трансферів показники вже обговорили і зараз готується проєкт бюджету.— Яким буде бюджет Волині на 2025 рік? Якусь цифру вже можна назвати?Так, вона вимальовується в порядку 1,5 млрд грн по власних доходах. При прийнятті бюджету на 2024 рік було трохи понад 1,2 млрд грн. Тобто, ми маємо ріст — плюс 300 млн грн.Основним бюджетоформуючим джерелом є податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) і дещо менше — податок на прибуток підприємств. Незначний приріст ПДФО відбувся за рахунок збільшення мінімальної зарплати. Порівняно з двома попередніми роками у 2024 році відбувся приріст економічної активності завдяки державним грантам та кредитним програмам.Окрім того, підприємства, бажаючи бути заброньованими, підвищують офіційну заробітну плату у себе: не менше 20 тисяч гривень, оскільки ПДФО сплачується з цієї заробітної плати. Це теж, як на мою думку, є фактором, який призводить до підвищення ПДФО.— Далі говоримо про напрямки фінансування. Один з пріоритетних — безпека. Сюди входить підтримка Сил оборони, укріплення кордону і наповнення резервного фонду. Як ці потреби будуть фінансуватися у 2025 році?Будівництво фортифікаційних споруд — це цільова субвенція з державного бюджету. В цьому році резервний фонд обласного бюджету складав близько 30 млн грн. Якщо відбувається використання грошей з фонду на певні цілі, то ми його поповнюємо. На наступний рік орієнтовно 40 млн. грн. прогнозуємо закласти в резервний фонд.Щодо підтримки Сил оборони, то по кожному зверненню, яке надходить від частини, ми працюємо індивідуально. В більшості випадків військові звертаються все-таки із необхідністю не коштів, не субвенції, а матеріально-технічного забезпечення.Станом на сьогодні незакриті дві основні статті видатків. Але нам надійшла інформація про розмір додаткової дотації, яка щорічно виділяється на область. Це — орієнтовно 112 млн грн. Якщо ця дотація надійде, то ми проблеми перекриємо.Доплата вчителям є. На жаль, вона не максимальна, як передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів.— Під час бюджетних слухань було озвучено низку проблем, які стосуються обласних закладів. Наприклад, в інфекційній лікарні є потреба у заміні аварійного котла, а психіатрична обласна лікарня потребує ремонту. Чи будуть гроші на такі ось видатки?Обласні лікарні сьогодні не є бюджетними установами. Вони — комунальні підприємства і ведуть свою господарську діяльність самостійно. Вони контрактуються з Національною службою здоров'я, і від цього залежить їхній основний річний бюджет. Але ми їм щорічно надаємо підтримку, щоб реалізувати інвестиційні проєкти. Цього року маємо вже шість проєктів. В рекомендаціях ми прописали перший транш цих видатків, щоб нашим закладам: це обласна клінічна лікарня, об’єднання материнства і дитинства, госпіталь ветеранів війни, в бюджеті були закладені суми і їм було спокійніше працювати.По інфекційній і психіатричній лікарнях ситуація складніша. У нас вже є підписаний контракт по психіатричній лікарні на капітальну термомодернізацію одного з корпусів. Поряд з тим директор цього року реалізовує ще паралельно за кошти НСЗУ та благодійників встановлення комп'ютерного томографа і ремонт окремого корпусу.По інфекційній лікарні проблематика через об'єднання двох великих потужних закладів (ред. – до Волинської обласної інфекційної лікарні приєднали "Волинський фтизіопульмонологічний медцентр"). Зараз ми дивимося, як правильно використовувати ці будівлі. Хочемо по максимуму на 2025 рік законтрактувати цей уже об'єднаний заклад. Що не вистачатиме — будемо дофінансовувати в процесі виконання бюджету. Цей згаданий аварійний котел аварійний ми включили в рекомендації, там є і проблема ліфта для доступності, тобто проблематика широка.— Медичний персонал там буде збережений?Робота комунального підприємства відбувається по лінії контрактування з Національною службою здоров'я України. І для того, щоб укласти контракт на конкретний пакет, потрібно виконати всі вимоги по лікарях, обладнанню, доступності й багатьох інших позиціях. І це завдання керівництва закладу.У 2024 році сумарний обсяг додаткових інвестицій був понад 10 млн грн. Це те, що тільки було вкладено в обладнання. Тобто, ми допомогли підприємству вийти на контрактування. Найближчим часом дізнаємося, які пакети законтрактовані. І тоді вже можна буде говорити про можливість профінансувати всі ті штатні одиниці, які там є.Але навіть під час слухань звучали пропозиції переглянути штат, особливо і в керівному складі, бо все це тепер прозоро. Але безпосередньо впливати на штат, скільки в тебе має бути заступників чи лікарів — це вже є прерогатива керівника закладу.— Із державного бюджету видатки на утримання доріг місцевого значення на Волині відсутні. За що будемо ремонтувати дороги й посипати їх взимку?Це велика проблема. В поточному році, хоча субвенції теж не було, але ми мали 57 млн грн вхідного залишку. Тобто на рік мали 85 мільйонів для закриття найпроблемніших ситуацій, експлуатаційного утримання, солі й всього іншого.Станом на 1.12.2024 року, за даними казначейського звіту, є ще понад 9 млн грн залишків. Тобто, зараз Державне підприємство "Служба місцевих автомобільних доріг" має ще певний ресурс для закупівлі необхідних речей. У грудні буде виділено додатковий ресурс ще з обласного бюджету — 6 млн грн, щоб увійти в січень-лютий з певним запасом. Вже зверталися і ще будемо звертатися до Кабінету Міністрів, щоб з резервного фонду все-таки виділили фінансування і на місцеві дороги.Маємо 5 психоневрологічних інтернатів і один Луцький геріатричний пансіонат, де перебувають люди старшого віку і в кожному з цих закладів є ВПО. Якраз на слуханнях порушували питання, що потрібно додатково виділити кошти на засоби гігієни й білизну. Це — з розрахунку по 100 тисяч грн на кожен заклад. Окрім того, керівники закладів клопотали про необхідність виділити додаткову ставку чи півтори, щоб особливо в зимовий період краще надавати послуги стаціонарного догляду. Ми рекомендували виділити фінансування на 2025 рік, щоб зняти цю проблему.В цьому році нам вдалося відшукати ресурси, щоб підтримати спортсменів. Тим паче, що це Олімпійський рік і багато волинян показали високий рівень. Відповідно і на 2025 рік ми не зменшили фінансування. Спорт, в принципі, має ресурс на нормальне функціонування і вони мають вже певну можливість залучати спецфонд. Це — додаткові кошти за надання площ в оренду чи під якісь чемпіонати.Щодо культури, тут складніше. Тому що мережа є широкою і багато приміщень вичерпали свій експлуатаційний ресурс. Обласна наукова бібліотека чи музей Липинського в Затурцях — проблема з дахами, балконами, гідроізоляцією. Постараємося у 2025 році на ці цілі теж додатково відшукати кошти: як з обласного бюджету, так і різноманітних грантів і позик.— Насамкінець, коли Волинь буде з бюджетом на 2025 рік?Думаю, що десь до середини грудня волиняни матимуть бюджет на наступний рік і десь по тих цифрах переконаються, що пройдемо і 2025 рік.

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