Армія, медицина, освіта і дороги: яким буде бюджет Волині на 2025 рік

Армія, медицина, освіта і дороги: яким буде бюджет Волині на 2025 рік
У Волинській області завершилися бюджетні слухання. Наразі триває узгодження головного фінансового документа Волині.

Про те, яким буде бюджет краю на 2025 рік, Суспільне поспілкувалося з головою комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики обласної ради Орестом Маховським.

Процедура ухвалення і перші прогнози

— Два останніх роки бюджет краю затверджував голова обласної військової адміністрації. Чи змінилася процедура цього року?

Нормативна база залишається та сама, але змінилися підходи і розуміння ситуації. Новий голова обласної адміністрації Іван Рудницький зустрівся з депутатами, керівниками фракцій і запропонував спільно розглядати, обговорювати і приймати бюджет. Після бюджетних слухань ми рекомендували певні правки з таким розрахунком, щоб найближчим часом в сесійній залі цей документ розглянуть і схвалять депутати, і в подальшому підпише його очільник військової адміністрації.

Ми всі живемо під час воєнного стану і проблематика для всіх відома. Область є вже бездотаційною другий рік поспіль, тобто базової дотації у нас немає.

На жаль, сьогодні також немає розподілу освітньої дотації, що ускладнює розрахунки. Це чималий ресурс — понад 300 млн грн, який ми очікуємо в область. Але і без цих двох державних трансферів показники вже обговорили і зараз готується проєкт бюджету.

— Яким буде бюджет Волині на 2025 рік? Якусь цифру вже можна назвати?

Так, вона вимальовується в порядку 1,5 млрд грн по власних доходах. При прийнятті бюджету на 2024 рік було трохи понад 1,2 млрд грн. Тобто, ми маємо ріст — плюс 300 млн грн.

Основним бюджетоформуючим джерелом є податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) і дещо менше — податок на прибуток підприємств. Незначний приріст ПДФО відбувся за рахунок збільшення мінімальної зарплати. Порівняно з двома попередніми роками у 2024 році відбувся приріст економічної активності завдяки державним грантам та кредитним програмам.

Окрім того, підприємства, бажаючи бути заброньованими, підвищують офіційну заробітну плату у себе: не менше 20 тисяч гривень, оскільки ПДФО сплачується з цієї заробітної плати. Це теж, як на мою думку, є фактором, який призводить до підвищення ПДФО.

Безпека

— Далі говоримо про напрямки фінансування. Один з пріоритетних — безпека. Сюди входить підтримка Сил оборони, укріплення кордону і наповнення резервного фонду. Як ці потреби будуть фінансуватися у 2025 році?

Будівництво фортифікаційних споруд — це цільова субвенція з державного бюджету. В цьому році резервний фонд обласного бюджету складав близько 30 млн грн. Якщо відбувається використання грошей з фонду на певні цілі, то ми його поповнюємо. На наступний рік орієнтовно 40 млн. грн. прогнозуємо закласти в резервний фонд.

Щодо підтримки Сил оборони, то по кожному зверненню, яке надходить від частини, ми працюємо індивідуально. В більшості випадків військові звертаються все-таки із необхідністю не коштів, не субвенції, а матеріально-технічного забезпечення.

Освіта

Станом на сьогодні незакриті дві основні статті видатків. Але нам надійшла інформація про розмір додаткової дотації, яка щорічно виділяється на область. Це — орієнтовно 112 млн грн. Якщо ця дотація надійде, то ми проблеми перекриємо.

Доплата вчителям є. На жаль, вона не максимальна, як передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів.

Медицина

— Під час бюджетних слухань було озвучено низку проблем, які стосуються обласних закладів. Наприклад, в інфекційній лікарні є потреба у заміні аварійного котла, а психіатрична обласна лікарня потребує ремонту. Чи будуть гроші на такі ось видатки?

Обласні лікарні сьогодні не є бюджетними установами. Вони — комунальні підприємства і ведуть свою господарську діяльність самостійно. Вони контрактуються з Національною службою здоров'я, і від цього залежить їхній основний річний бюджет. Але ми їм щорічно надаємо підтримку, щоб реалізувати інвестиційні проєкти. Цього року маємо вже шість проєктів. В рекомендаціях ми прописали перший транш цих видатків, щоб нашим закладам: це обласна клінічна лікарня, об’єднання материнства і дитинства, госпіталь ветеранів війни, в бюджеті були закладені суми і їм було спокійніше працювати.

По інфекційній і психіатричній лікарнях ситуація складніша. У нас вже є підписаний контракт по психіатричній лікарні на капітальну термомодернізацію одного з корпусів. Поряд з тим директор цього року реалізовує ще паралельно за кошти НСЗУ та благодійників встановлення комп'ютерного томографа і ремонт окремого корпусу.

По інфекційній лікарні проблематика через об'єднання двох великих потужних закладів (ред. – до Волинської обласної інфекційної лікарні приєднали "Волинський фтизіопульмонологічний медцентр"). Зараз ми дивимося, як правильно використовувати ці будівлі. Хочемо по максимуму на 2025 рік законтрактувати цей уже об'єднаний заклад. Що не вистачатиме — будемо дофінансовувати в процесі виконання бюджету. Цей згаданий аварійний котел аварійний ми включили в рекомендації, там є і проблема ліфта для доступності, тобто проблематика широка.

— Медичний персонал там буде збережений?

Робота комунального підприємства відбувається по лінії контрактування з Національною службою здоров'я України. І для того, щоб укласти контракт на конкретний пакет, потрібно виконати всі вимоги по лікарях, обладнанню, доступності й багатьох інших позиціях. І це завдання керівництва закладу.

У 2024 році сумарний обсяг додаткових інвестицій був понад 10 млн грн. Це те, що тільки було вкладено в обладнання. Тобто, ми допомогли підприємству вийти на контрактування. Найближчим часом дізнаємося, які пакети законтрактовані. І тоді вже можна буде говорити про можливість профінансувати всі ті штатні одиниці, які там є.

Але навіть під час слухань звучали пропозиції переглянути штат, особливо і в керівному складі, бо все це тепер прозоро. Але безпосередньо впливати на штат, скільки в тебе має бути заступників чи лікарів — це вже є прерогатива керівника закладу.

Дороги

— Із державного бюджету видатки на утримання доріг місцевого значення на Волині відсутні. За що будемо ремонтувати дороги й посипати їх взимку?

Це велика проблема. В поточному році, хоча субвенції теж не було, але ми мали 57 млн грн вхідного залишку. Тобто на рік мали 85 мільйонів для закриття найпроблемніших ситуацій, експлуатаційного утримання, солі й всього іншого.

Станом на 1.12.2024 року, за даними казначейського звіту, є ще понад 9 млн грн залишків. Тобто, зараз Державне підприємство "Служба місцевих автомобільних доріг" має ще певний ресурс для закупівлі необхідних речей. У грудні буде виділено додатковий ресурс ще з обласного бюджету — 6 млн грн, щоб увійти в січень-лютий з певним запасом. Вже зверталися і ще будемо звертатися до Кабінету Міністрів, щоб з резервного фонду все-таки виділили фінансування і на місцеві дороги.

Соціальна сфера

Маємо 5 психоневрологічних інтернатів і один Луцький геріатричний пансіонат, де перебувають люди старшого віку і в кожному з цих закладів є ВПО. Якраз на слуханнях порушували питання, що потрібно додатково виділити кошти на засоби гігієни й білизну. Це — з розрахунку по 100 тисяч грн на кожен заклад. Окрім того, керівники закладів клопотали про необхідність виділити додаткову ставку чи півтори, щоб особливо в зимовий період краще надавати послуги стаціонарного догляду. Ми рекомендували виділити фінансування на 2025 рік, щоб зняти цю проблему.

Культура і спорт

В цьому році нам вдалося відшукати ресурси, щоб підтримати спортсменів. Тим паче, що це Олімпійський рік і багато волинян показали високий рівень. Відповідно і на 2025 рік ми не зменшили фінансування. Спорт, в принципі, має ресурс на нормальне функціонування і вони мають вже певну можливість залучати спецфонд. Це — додаткові кошти за надання площ в оренду чи під якісь чемпіонати.

Щодо культури, тут складніше. Тому що мережа є широкою і багато приміщень вичерпали свій експлуатаційний ресурс. Обласна наукова бібліотека чи музей Липинського в Затурцях — проблема з дахами, балконами, гідроізоляцією. Постараємося у 2025 році на ці цілі теж додатково відшукати кошти: як з обласного бюджету, так і різноманітних грантів і позик.

— Насамкінець, коли Волинь буде з бюджетом на 2025 рік?

Думаю, що десь до середини грудня волиняни матимуть бюджет на наступний рік і десь по тих цифрах переконаються, що пройдемо і 2025 рік.

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Теги: бюджет, волинь
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