Графік відключення електрики 11 грудня на Волині: коли не буде світла

Завтра, 11 грудня, в Україні знову діятимуть графіки відключень світла.Про це повідомляє "Укренерго".Так, завтра, 11 грудня, час застосування і обсяг обмежень електрики будуть такими:07:00 – 08:00 — одна черга відключень;08:00 – 20:00 — дві черги відключень;20:00 – 22:00 — одна черга відключень.Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме, як і попереднього дня, від 07:00 до 22:00."Укренерго" попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго ДТЕК, ОВА і місцевих громад.