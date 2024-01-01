Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 грудня





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Прогноз погоди на 11 грудня



Луцьк



Хмарна погода. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер вночі північно-східний, вдень північно-західний 5-10 м/с. Температура впродовж доби близько 0°.



Волинська область



Хмарна погода. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Слабка ожеледь, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер вночі північно-східний, вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 11 грудняХмарна погода. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер вночі північно-східний, вдень північно-західний 5-10 м/с. Температура впродовж доби близько 0°.Хмарна погода. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Слабка ожеледь, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер вночі північно-східний, вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

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