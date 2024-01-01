У Запоріжжі росіяни влучили у приватну клініку

У Запоріжжі росіяни влучили у приватну клініку
У Запоріжжі війська РФ влучили у приватну клініку. Троє людей загинули, ще п'ятеро зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

«Троє людей загинули, пʼятеро поранені. Рятувальники шукають людей під завалами, зруйнованої російською ракетою клініки, на місці удару працюють усі служби», - написав він.

Раніше Федоров повідомляв, що війська РФ влучили у приватну клініку.

«Зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі - це наслідки ворожого удару по Запоріжжю», - зазначив начальник ОВА.

Наразі на місці влучання працюють медики, співробітники поліції та ДСНС.

Під завалами шукають шістьох людей.

«Внаслідок атаки постраждали приміщення приватного медичного закладу, кавʼярні, будівлі навколо. Понівечено автівки.Троє людей загинули. Пʼятеро постраждалих. Шістьох шукають під завалами», - написала у Телеграмі секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко.

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Теги: Росія, Україна, війна
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