Мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися вже цієї зими, - Туск

Дональд Туск вважає, що мирні переговори щодо війни росії проти України можуть розпочатися цієї зими.



Про це пише Reuters, повідомляє



За його словами, Варшава активно братиме участь у будь-яких переговорах, коли 1 січня почне головувати в Раді Євросоюзу. Туск вже анонсував низку розмов, які стосуватимуться «насамперед ситуації за східним кордоном» Польщі.



«Наша делегація відповідатиме, серед іншого, за те, як буде виглядати політичний календар, можливо, якою буде ситуація під час переговорів, які можуть, хоч тут ще є й знак питання, початися взимку», — додав він.



Польський прем’єр підтвердив, що президент Франції Емманюель Макрон незабаром відвідає Варшаву, щоб розповісти про переговори з новообраним главою США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.



Туск також сказав, що перебуває в постійному контакті зі скандинавськими та балтійськими союзниками, і що британський прем’єр-міністр Кір Стармер відвідає Варшаву у перші дні головування Польщі в Раді ЄС.



«Я дуже хочу, щоб Польща була тією країною, яка не тільки буде присутня, але й задаватиме тон цим рішенням, які мають принести нам безпеку та захистити польські інтереси», — додав прем’єр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Польщівважає, що мирні переговори щодо війни росії проти України можуть розпочатися цієї зими.Про це пише Reuters, повідомляє Громадське За його словами, Варшава активно братиме участь у будь-яких переговорах, коли 1 січня почне головувати в Раді Євросоюзу. Туск вже анонсував низку розмов, які стосуватимуться «насамперед ситуації за східним кордоном» Польщі.«Наша делегація відповідатиме, серед іншого, за те, як буде виглядати політичний календар, можливо, якою буде ситуація під час переговорів, які можуть, хоч тут ще є й знак питання, початися взимку», — додав він.Польський прем’єр підтвердив, що президент Франції Емманюель Макрон незабаром відвідає Варшаву, щоб розповісти про переговори з новообраним главою СШАі президентом УкраїниТуск також сказав, що перебуває в постійному контакті зі скандинавськими та балтійськими союзниками, і що британський прем’єр-міністрвідвідає Варшаву у перші дні головування Польщі в Раді ЄС.«Я дуже хочу, щоб Польща була тією країною, яка не тільки буде присутня, але й задаватиме тон цим рішенням, які мають принести нам безпеку та захистити польські інтереси», — додав прем’єр.

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