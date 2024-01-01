Пішов з медзакладу і не повернувся: на Волині зник безвісти 51-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Оперативники Ковельського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Стенчука Миколи Івановича, 4 липня 1973 року народження, жителя Ковеля. Чоловік, перебував на лікуванні в одному із медичних закладів Луцька. 7 грудня 2024 року він пішов з медзакладу, де перебуває зараз невідомо.



Прикмети: зріст 170 см, середньої тілобудови, на вигляд 50-60 років, волосся коротке, сиве.



Особливі прикмети: на лівій руці, біля зап’ястя, наявне татуювання «Коля».



"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, обов’язково повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424 або 102", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські розшукують безвісти зниклого 51-річного ковельчанина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Ковельського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження, 4 липня 1973 року народження, жителя Ковеля. Чоловік, перебував на лікуванні в одному із медичних закладів Луцька. 7 грудня 2024 року він пішов з медзакладу, де перебуває зараз невідомо.зріст 170 см, середньої тілобудови, на вигляд 50-60 років, волосся коротке, сиве.на лівій руці, біля зап’ястя, наявне татуювання «Коля»."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, обов’язково повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424 або 102", - йдеться в повідомленні.

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