Пішов з медзакладу і не повернувся: на Волині зник безвісти 51-річний чоловік

Пішов з медзакладу і не повернувся: на Волині зник безвісти 51-річний чоловік
Поліцейські розшукують безвісти зниклого 51-річного ковельчанина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники Ковельського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Стенчука Миколи Івановича, 4 липня 1973 року народження, жителя Ковеля. Чоловік, перебував на лікуванні в одному із медичних закладів Луцька. 7 грудня 2024 року він пішов з медзакладу, де перебуває зараз невідомо.

Прикмети: зріст 170 см, середньої тілобудови, на вигляд 50-60 років, волосся коротке, сиве.

Особливі прикмети: на лівій руці, біля зап’ястя, наявне татуювання «Коля».

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого громадянина, обов’язково повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424 або 102", - йдеться в повідомленні.
Пішов з медзакладу і не повернувся: на Волині зник безвісти 51-річний чоловік

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Теги: волинянин, розшук, поліція
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