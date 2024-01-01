«Фрідріх Мерц налаштований на всебічну підтримку України», - Віталій Кличко зустрівся з кандидатом в канцлери Німеччини
Сьогодні, 15:58
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з кандидатом на посаду канцлера Німеччини Фрідріхом Мерцом, який приїхав до Києва. Обговорювалися питання подальшої підтримки України.
Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Зустрівся з лідером партії Християнсько-демократичний союз, кандидатом в канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом. Говорили про гостру потребу посилення підтримки України. Про подальшу допомогу партнерів - зброєю, зокрема, далекобійною, про допомогу фінансову та економічну», - повідомив Віталій Кличко.
Він наголосив, що Мерц обіцяв допомагати Україні й надалі.
«Фрідріх Мерц налаштований на всебічну підтримку України. На те, що партнери мають допомогти нашій державі стати сильнішою. Бо тільки так ми зможемо зберегти нашу незалежність, встановити мир в Україні і в Європі», - зазначив Кличко.
Раніше Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Говорив про необхідність посилення військової підтримки України, бо ситуація на фронті критична.
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Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Зустрівся з лідером партії Християнсько-демократичний союз, кандидатом в канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом. Говорили про гостру потребу посилення підтримки України. Про подальшу допомогу партнерів - зброєю, зокрема, далекобійною, про допомогу фінансову та економічну», - повідомив Віталій Кличко.
Він наголосив, що Мерц обіцяв допомагати Україні й надалі.
«Фрідріх Мерц налаштований на всебічну підтримку України. На те, що партнери мають допомогти нашій державі стати сильнішою. Бо тільки так ми зможемо зберегти нашу незалежність, встановити мир в Україні і в Європі», - зазначив Кличко.
Раніше Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Говорив про необхідність посилення військової підтримки України, бо ситуація на фронті критична.
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