«Фрідріх Мерц налаштований на всебічну підтримку України», - Віталій Кличко зустрівся з кандидатом в канцлери Німеччини

Віталій Кличко зустрівся з кандидатом на посаду канцлера Німеччини Фрідріхом Мерцом, який приїхав до Києва. Обговорювалися питання подальшої підтримки України.



Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.



«Зустрівся з лідером партії Християнсько-демократичний союз, кандидатом в канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом. Говорили про гостру потребу посилення підтримки України. Про подальшу допомогу партнерів - зброєю, зокрема, далекобійною, про допомогу фінансову та економічну», - повідомив Віталій Кличко.



Він наголосив, що Мерц обіцяв допомагати Україні й надалі.



«Фрідріх Мерц налаштований на всебічну підтримку України. На те, що партнери мають допомогти нашій державі стати сильнішою. Бо тільки так ми зможемо зберегти нашу незалежність, встановити мир в Україні і в Європі», - зазначив Кличко.





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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Києвазустрівся з кандидатом на посаду канцлера Німеччини, який приїхав до Києва. Обговорювалися питання подальшої підтримки України.Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.«Зустрівся з лідером партії Християнсько-демократичний союз, кандидатом в канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом. Говорили про гостру потребу посилення підтримки України. Про подальшу допомогу партнерів - зброєю, зокрема, далекобійною, про допомогу фінансову та економічну», - повідомив Віталій Кличко.Він наголосив, що Мерц обіцяв допомагати Україні й надалі.«Фрідріх Мерц налаштований на всебічну підтримку України. На те, що партнери мають допомогти нашій державі стати сильнішою. Бо тільки так ми зможемо зберегти нашу незалежність, встановити мир в Україні і в Європі», - зазначив Кличко.Раніше Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом . Говорив про необхідність посилення військової підтримки України, бо ситуація на фронті критична.

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