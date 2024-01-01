Зеленський виступив проти зниження призовного віку

Володимир Зеленський вчергове заявив, що виступає проти зниження мобілізаційного віку. Натомість він закликає постачати техніку і знижувати військові спроможності росії.



Про це глава держави написав у Х, повідомляє



«У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів», — заявив він.



За словами Зеленського, пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу росії, а не зниження призовного віку в Україні. «Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах», — додав президент.



На його думку, найважливіше — працювати разом над тим, як завершити цю війну. Він зауважив, що саме на цьому Київ був зосереджений на зустрічі в Парижі.



Президент знову висловив подяку своєму французькому колезі Емманюелю Макрону за її організацію, а також глибоку вдячність новообраному президентові Дональду Трампу «за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо».



«Це правильний підхід, і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити справді міцний мир. Ми знаємо, що Америка здатна досягти надзвичайних результатів — того, чого не змогли досягти інші», — наголосив Зеленський та додав, що для завершення війни потрібна єдність країн світу, сильні позиції та гарантії миру.



Напередодні, 9 грудня, у Держдепі США заявили, що якщо Україна знизить мобілізаційний вік, то Вашингтон і союзники оснастять новобранців.



До цього державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ухвалити «важкі рішення», що стосуються мобілізації. Про «збільшення кількості сил на передовій» казав і радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван.



Раніше радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко писав, що американські політики з обох партій нібито тиснуть на президента України Володимира Зеленського щодо мобілізації тих, кому від 18 до 25 років.



За його словами, президент «не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку».



Про те, що іноземні партнери порушують питання про зниження призовного віку до менш ніж 25 років, також заявляв народний депутат і член парламентського Комітету з питань нацбезпеки й оборони Федір Веніславський.



Союзники нібито вважають, що люди віком 18-25 років найбільш ефективно здатні воювати «з огляду на свої фізичні та психологічні якості», казав Веніславський.



Зеленський запевняв, що Україна не планує зменшувати мобілізаційний вік, попри те, що партнери держави хотіли б такого рішення. За його словами, наразі це небезпечно.



Зменшення призовного віку



2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Парламент ухвалив його ще у 2023 році.



Такі зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників спільно напрацювали Міністерство оборони та Збройні сили України.



Там пояснювали, що під час дії режиму воєнного стану немає потреби у перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років. А президент Володимир Зеленський казав, що зниження призовного віку потрібне, бо молоді люди мають кращу фізичну підготовку, а також швидше орієнтуються у технологіях, які широко застосовуються в бойових діях.



Тим часом народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що рівень мобілізації в Україні знизився після кількох місяців дії відповідного закону, а тому треба вживати «радикальних» заходів — наприклад, знижувати призовний вік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українивчергове заявив, що виступає проти зниження мобілізаційного віку. Натомість він закликає постачати техніку і знижувати військові спроможності росії.Про це глава держави написав у Х, повідомляє Громадське «У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів», — заявив він.За словами Зеленського, пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу росії, а не зниження призовного віку в Україні. «Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах», — додав президент.На його думку, найважливіше — працювати разом над тим, як завершити цю війну. Він зауважив, що саме на цьому Київ був зосереджений на зустрічі в Парижі.Президент знову висловив подяку своєму французькому колезі Емманюелю Макрону за її організацію, а також глибоку вдячність новообраному президентові Дональду Трампу «за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо».«Це правильний підхід, і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити справді міцний мир. Ми знаємо, що Америка здатна досягти надзвичайних результатів — того, чого не змогли досягти інші», — наголосив Зеленський та додав, що для завершення війни потрібна єдність країн світу, сильні позиції та гарантії миру.Напередодні, 9 грудня, у Держдепі США заявили, що якщо Україна знизить мобілізаційний вік, то Вашингтон і союзники оснастять новобранців.До цього державний секретар СШАзаявив, що Україна має ухвалити «важкі рішення», що стосуються мобілізації. Про «збільшення кількості сил на передовій» казав і радник Білого дому з питань нацбезпекиРаніше радник керівника Офісу президента Україниписав, що американські політики з обох партій нібито тиснуть на президента України Володимира Зеленського щодо мобілізації тих, кому від 18 до 25 років.За його словами, президент «не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку».Про те, що іноземні партнери порушують питання про зниження призовного віку до менш ніж 25 років, також заявляв народний депутат і член парламентського Комітету з питань нацбезпеки й оборониСоюзники нібито вважають, що люди віком 18-25 років найбільш ефективно здатні воювати «з огляду на свої фізичні та психологічні якості», казав Веніславський.Зеленський запевняв, що Україна не планує зменшувати мобілізаційний вік, попри те, що партнери держави хотіли б такого рішення. За його словами, наразі це небезпечно.2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Парламент ухвалив його ще у 2023 році.Такі зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників спільно напрацювали Міністерство оборони та Збройні сили України.Там пояснювали, що під час дії режиму воєнного стану немає потреби у перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років. А президент Володимир Зеленський казав, що зниження призовного віку потрібне, бо молоді люди мають кращу фізичну підготовку, а також швидше орієнтуються у технологіях, які широко застосовуються в бойових діях.Тим часом народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідкизаявив, що рівень мобілізації в Україні знизився після кількох місяців дії відповідного закону, а тому треба вживати «радикальних» заходів — наприклад, знижувати призовний вік.

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