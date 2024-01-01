Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька

Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька
На війні загинули двоє Героїв з Луцька.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще дві втрати.

Лучанин Радюк Вадим Сергійович, 05.04.2001 року народження проходив військову службу за контрактом на посаді командира 3-го стрілецького взводу стрілецької роти (резервної) військової частини Національної гвардії України.

Сержант Радюк Вадим Сергійович загинув 04.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.

Лучанин Сокольський Роман Юрійович, 07.08.1978 року народження проходив військову службу за контрактом на посаді стрільця-санітара стрілецького спеціалізованого відділення стрілецького спеціалізованого взводу стрілецької спеціалізованої роти стрілецького спеціалізованого батальйону.

Солдат Сокольський Роман Юрійович загинув 06.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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