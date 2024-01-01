Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька





Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще дві втрати.



Лучанин Радюк Вадим Сергійович, 05.04.2001 року народження проходив військову службу за контрактом на посаді командира 3-го стрілецького взводу стрілецької роти (резервної) військової частини Національної гвардії України.



Сержант Радюк Вадим Сергійович загинув 04.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.



Лучанин Сокольський Роман Юрійович, 07.08.1978 року народження проходив військову службу за контрактом на посаді стрільця-санітара стрілецького спеціалізованого відділення стрілецького спеціалізованого взводу стрілецької спеціалізованої роти стрілецького спеціалізованого батальйону.



Солдат Сокольський Роман Юрійович загинув 06.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинули двоє Героїв з Луцька.Про це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще дві втрати.Лучанин, 05.04.2001 року народження проходив військову службу за контрактом на посаді командира 3-го стрілецького взводу стрілецької роти (резервної) військової частини Національної гвардії України.Сержант Радюк Вадим Сергійович загинув 04.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.Лучанин, 07.08.1978 року народження проходив військову службу за контрактом на посаді стрільця-санітара стрілецького спеціалізованого відділення стрілецького спеціалізованого взводу стрілецької спеціалізованої роти стрілецького спеціалізованого батальйону.Солдат Сокольський Роман Юрійович загинув 06.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію