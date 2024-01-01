На Рівненщині та Волині можуть почастішати тривоги через військові навчання у Білорусі





Про це Олександр Третяк.



"В сусідній Білорусі проходять військові навчання, до 31 грудня. Відповідно на території Рівненської та Волинської областей, ймовірно, буде частіше повітряна тривога. Зважайте на це, що у разі запуску ракет з території Білорусі, вони за лічені хвилини можуть досягнути нашого регіону", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні близько 13.00 по всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Рівненської та Волинської областей почастішають тривоги через військові навчання у Білорусі.Про це повідомив міський голова Рівного"В сусідній Білорусі проходять військові навчання, до 31 грудня. Відповідно на території Рівненської та Волинської областей, ймовірно, буде частіше повітряна тривога. Зважайте на це, що у разі запуску ракет з території Білорусі, вони за лічені хвилини можуть досягнути нашого регіону", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні близько 13.00 по всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.

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