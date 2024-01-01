На Рівненщині та Волині можуть почастішати тривоги через військові навчання у Білорусі

На Рівненщині та Волині можуть почастішати тривоги через військові навчання у Білорусі
На території Рівненської та Волинської областей почастішають тривоги через військові навчання у Білорусі.

Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

"В сусідній Білорусі проходять військові навчання, до 31 грудня. Відповідно на території Рівненської та Волинської областей, ймовірно, буде частіше повітряна тривога. Зважайте на це, що у разі запуску ракет з території Білорусі, вони за лічені хвилини можуть досягнути нашого регіону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні близько 13.00 по всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.

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Теги: Рівненщина, Волинь, тривога
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