Коли розпочнуться зимові канікули у школах Луцька та Волині
Сьогодні, 14:07
Зимові канікули в загальноосвітніх закладах Волині триватимуть по-різному від 14 до 30 днів. Це залежить від того, чи переносили заклади осінні канікули. Рішення приймають у кожній школі самостійно.
У Волинській області є 518 закладів загальної середньої освіти, розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк.
Зимові канікули у школах Волині
Зі слів посадовиці, єдиної дати старту зимових канікул у школах області немає, адже це пов'язано з тим, що кожен заклад освіти самостійно розподіляє канікулярний період.
- у 116 закладах — з 23.12.2024 по 12.01.2025;
- у 6 закладах — з 23.12.2024 по 19.01.2025;
- у 39 закладах — з 23.12.2024 по 05.01.2025;
- у 29 закладах — з 23.12.2024 по 07.01.2025;
- у 62 закладах — з 23.12.2024 по 26.01.2025;
- у 88 закладах — з 25.12.2024 по 07.01.2025;
- у 22 закладах — з 25.12.2024 по 12.01.2025;
- у 131 закладі — з 30.12.2024 по 12.01.2025;
- у 12 закладах — з 30.12.2024 по 19.01.2025;
- у 13 закладах — з 01.01.2024 по 14.01.2025.
Коли розпочнуться канікули в школах Луцької громади
Зимові канікули у закладах загальної середньої освіти Луцької громади мають розпочатися із 25 грудня і триватимуть по 7 січня, розповів Суспільному директор міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Другий навчальний семестр для шкіл громади попередньо має стартувати 8-го січня.
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У Волинській області є 518 закладів загальної середньої освіти, розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк.
Зимові канікули у школах Волині
Зі слів посадовиці, єдиної дати старту зимових канікул у школах області немає, адже це пов'язано з тим, що кожен заклад освіти самостійно розподіляє канікулярний період.
- у 116 закладах — з 23.12.2024 по 12.01.2025;
- у 6 закладах — з 23.12.2024 по 19.01.2025;
- у 39 закладах — з 23.12.2024 по 05.01.2025;
- у 29 закладах — з 23.12.2024 по 07.01.2025;
- у 62 закладах — з 23.12.2024 по 26.01.2025;
- у 88 закладах — з 25.12.2024 по 07.01.2025;
- у 22 закладах — з 25.12.2024 по 12.01.2025;
- у 131 закладі — з 30.12.2024 по 12.01.2025;
- у 12 закладах — з 30.12.2024 по 19.01.2025;
- у 13 закладах — з 01.01.2024 по 14.01.2025.
Коли розпочнуться канікули в школах Луцької громади
Зимові канікули у закладах загальної середньої освіти Луцької громади мають розпочатися із 25 грудня і триватимуть по 7 січня, розповів Суспільному директор міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Другий навчальний семестр для шкіл громади попередньо має стартувати 8-го січня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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