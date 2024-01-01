Князівська бригада: 10 років боротьби і незламності

10 грудня відзначає 10 річницю від дня створення уславлена в боях 14 Окрема механізована бригада імені князя Романа Великого. Від перших битв АТО/ООС і до цього моменту з’єднання виконує найскладніші бойові завдання на фронтах російсько-української війни.З нагоди ювілею військовослужбовців 14 ОМБр імені князя Романа Великого привітав від себе особисто та від імені всього особового складу управління ОК “Захід” командувач військ оперативного командування “Захід”, бригадний генерал, побажавши Князівським воїнам сил, мужності, незламного бойового духу, військової удачі, непохитної волі та віри у нашу Перемогу!“10 років боротьби! 10 років незламності! Народжена та загартована в боях продовжує боротьбу!”, – зазначають у з'єднанні, підрозділи якого продовжують захищати Україну на найважливіших ділянках фронту.