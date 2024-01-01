Князівська бригада: 10 років боротьби і незламності
Сьогодні, 13:20
10 грудня відзначає 10 річницю від дня створення уславлена в боях 14 Окрема механізована бригада імені князя Романа Великого. Від перших битв АТО/ООС і до цього моменту з’єднання виконує найскладніші бойові завдання на фронтах російсько-української війни.
З нагоди ювілею військовослужбовців 14 ОМБр імені князя Романа Великого привітав від себе особисто та від імені всього особового складу управління ОК “Захід” командувач військ оперативного командування “Захід”, бригадний генерал Володимир Шведюк, побажавши Князівським воїнам сил, мужності, незламного бойового духу, військової удачі, непохитної волі та віри у нашу Перемогу!
“10 років боротьби! 10 років незламності! Народжена та загартована в боях продовжує боротьбу!”, – зазначають у з'єднанні, підрозділи якого продовжують захищати Україну на найважливіших ділянках фронту.
Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.
Фото відділення комунікацій 14 ОМБр імені князя Романа Великого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
З нагоди ювілею військовослужбовців 14 ОМБр імені князя Романа Великого привітав від себе особисто та від імені всього особового складу управління ОК “Захід” командувач військ оперативного командування “Захід”, бригадний генерал Володимир Шведюк, побажавши Князівським воїнам сил, мужності, незламного бойового духу, військової удачі, непохитної волі та віри у нашу Перемогу!
“10 років боротьби! 10 років незламності! Народжена та загартована в боях продовжує боротьбу!”, – зазначають у з'єднанні, підрозділи якого продовжують захищати Україну на найважливіших ділянках фронту.
Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.
Фото відділення комунікацій 14 ОМБр імені князя Романа Великого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Князівська бригада: 10 років боротьби і незламності
Сьогодні, 13:20
У Луцькому районі горіла господарська споруда. ФОТО
Сьогодні, 13:11
На Запоріжжі помер Герой з Волині Микола Цапук
Сьогодні, 12:08
Волинські борці посіли призові місця на змаганнях у Львові
Сьогодні, 11:40