У Луцькому районі горіла господарська споруда. ФОТО
Сьогодні, 13:11
У Луцькому районі в с. Рованці рятувальники ліквідували пожежу в споруді.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
9 грудня о 23:07 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Рованці. За сигналом "Тривога" до місця події вирушили рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька, операвно-координаційного центру ДСНС області.
По прибуттю на місце події з'ясувалося, що вогнем охоплено господарський піднавіс.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти перекиданню вогню на поруч розташовані приміщення.
Пожежу локалізовано о 23:25, ліквідовано за допомогою 3 спеціальних водяних стволів у складі ланки ГДЗС о 23:37.
На місці працює слідчо-оперативна група. Причина займання та збитки від пожежі встановлюються.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
9 грудня о 23:07 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Рованці. За сигналом "Тривога" до місця події вирушили рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька, операвно-координаційного центру ДСНС області.
По прибуттю на місце події з'ясувалося, що вогнем охоплено господарський піднавіс.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти перекиданню вогню на поруч розташовані приміщення.
Пожежу локалізовано о 23:25, ліквідовано за допомогою 3 спеціальних водяних стволів у складі ланки ГДЗС о 23:37.
На місці працює слідчо-оперативна група. Причина займання та збитки від пожежі встановлюються.
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