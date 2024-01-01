У Луцькому районі горіла господарська споруда. ФОТО

У Луцькому районі горіла господарська споруда. ФОТО
У Луцькому районі в с. Рованці рятувальники ліквідували пожежу в споруді.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

9 грудня о 23:07 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Рованці. За сигналом "Тривога" до місця події вирушили рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька, операвно-координаційного центру ДСНС області.

По прибуттю на місце події з'ясувалося, що вогнем охоплено господарський піднавіс.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти перекиданню вогню на поруч розташовані приміщення.
У Луцькому районі горіла господарська споруда. ФОТО

Пожежу локалізовано о 23:25, ліквідовано за допомогою 3 спеціальних водяних стволів у складі ланки ГДЗС о 23:37.
У Луцькому районі горіла господарська споруда. ФОТО

На місці працює слідчо-оперативна група. Причина займання та збитки від пожежі встановлюються.
У Луцькому районі горіла господарська споруда. ФОТО
У Луцькому районі горіла господарська споруда. ФОТО
У Луцькому районі горіла господарська споруда. ФОТО
У Луцькому районі горіла господарська споруда. ФОТО
У Луцькому районі горіла господарська споруда. ФОТО

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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