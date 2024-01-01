У Луцькому районі горіла господарська споруда. ФОТО

У Луцькому районі в с. Рованці рятувальники ліквідували пожежу в споруді.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.9 грудня о 23:07 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Рованці. За сигналом "Тривога" до місця події вирушили рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Луцька, операвно-координаційного центру ДСНС області.По прибуттю на місце події з'ясувалося, що вогнем охоплено господарський піднавіс.Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти перекиданню вогню на поруч розташовані приміщення.Пожежу локалізовано о 23:25, ліквідовано за допомогою 3 спеціальних водяних стволів у складі ланки ГДЗС о 23:37.На місці працює слідчо-оперативна група. Причина займання та збитки від пожежі встановлюються.