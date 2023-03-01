52 нардепи склали мандати за 5 років роботи Верховної Ради

52 нардепи склали мандати за 5 років роботи Верховної Ради
За п'ять років роботи Верховної Ради IX скликання 52 нардепи склали мандати.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО, пише LB.ua.

Нинішнє скликання парламенту стало вже другим, що розпочало роботу не в повному конституційному складі. У 2019 році присягу склали 423 депутати, а 27 мандатів лишились вакантними, оскільки дострокові парламентські вибори не проводились в округах окупованому Криму, а також у деяких районах Донеччини та Луганщини.

Це була рекордно маленька кількість нардепів за всі скликання.

За п’ять років 52 нардепи достроково припинили свої повноваження. Зокрема було дві великі хвилі здачі мандатів - на початку каденції у 2019 році та після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Найбільша кількість депутатів, які склали повноваження, серед "Слуги народу" - 21 людина. "Більшість "слуг" склали мандати через перехід на роботу на інші посади, адже партійний список — це також і кадровий резерв для партії влади для подальшого делегування політиків в уряд, призначень у регіони та інші органи влади", - йдеться в повідомленні.

Рада 9-го скликання розпочала роботу 29 серпня 2019 року. За день до цього, 28 серпня, ЦВК зареєструвала всіх 424 депутатів, 26 мандатів залишилися вакантними через окупацію Криму і Донбасу Росією.

У Раді 9-го скликання - 35 докторів наук та 73 кандидати. Найбільша кількість депутатів, які мають науковий ступінь, у фракції "Слуги народу" - 32, на другому місці ОПЗЖ - 12, найменше - чотири нардепи - у депутатській групі "За майбутнє" та позафракційні.

За п’ять років роботи парламентарі не брали участь у 32% від усіх голосувань. Вони почали частіше не голосувати та не з’являтись на роботі з різних причин після початку повномасштабного вторгнення.

Від 2022 року і станом на кінець квітня 2024 народні депутати отримали 64,5 млн гривень компенсацій з держбюджету на оренду житла у Києві. Загалом за цей час 160 нардепів скористались правом отримати компенсацію.

За даними ЦВК, щомісяця Рада втрачає одного народного депутата. Головні причини складання мандатів – скандали, кримінальні провадження і бажання загубитися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Верховна Рада, мандати, депутати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 14:36
Коли розпочнуться зимові канікули у школах Луцька та Волині
Сьогодні, 14:07
52 нардепи склали мандати за 5 років роботи Верховної Ради
Сьогодні, 13:44
Князівська бригада: 10 років боротьби і незламності
Сьогодні, 13:20
У Луцькому районі горіла господарська споруда. ФОТО
Сьогодні, 13:11
Схожі новини
У Раді склали присягу два нові депутати. Що про них відомо? У Раді склали присягу два нові депутати. Що про них відомо?
06 грудень, 13:10
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. СПИСОК Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. СПИСОК
26 червень, 15:50
Майже всі депутати Верховної Ради за січень отримали 100% надбавку за «інтенсивність праці» Майже всі депутати Верховної Ради за січень отримали 100% надбавку за «інтенсивність праці»
01 березень, 2023, 12:45
Верховна Рада припинила повноваження 3 депутатів ОПЗЖ Верховна Рада припинила повноваження 3 депутатів ОПЗЖ
24 лютий, 2023, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині та Волині можуть почастішати тривоги через військові навчання у Білорусі
Сьогодні, 14:57
 0
Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 14:36
 0
Коли розпочнуться зимові канікули у школах Луцька та Волині
Сьогодні, 14:07
 0
52 нардепи склали мандати за 5 років роботи Верховної Ради
Сьогодні, 13:44
 0
Князівська бригада: 10 років боротьби і незламності
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8