У Генштабі спростували, що росіяни окупували майже 2 кв. км території Сумщини
Сьогодні, 12:37
У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що інформація про те, що росіяни окупували майже 2 кв. км території Сумської області не відповідає дійсності.
Про це в коментарі LB.ua заявив речник Генштабу майор Дмитро Лиховій.
"Щодо повідомлень у медіа, нібито росіяни окупували майже 2 кв. км території Сумської області. Інформація не відповідає дійсності. І відповідне оперативно-тактичне угруповання Збройних Сил, і прикордонники спростовують такі повідомлення", - наголосив речник.
Він закликав використовувати офіційну інформацію, що поширюється верифікованими каналами ЗСУ, та дотримуватися інформаційної гігієни.
У Сумській обласній військовій адміністрації також спростовують прорив росіян, називаючи його ворожою дезінформацією, яка не відповідає дійсності. Жодних змін на кордоні немає, а ситуацію контролюють.
Напередодні аналітики проєкту DeepState заявили, що росіянам вдалося зайти на українську територію в напрямку села Олександрія на Сумщині, а також просунулися біля Плехово, що на території Курської області.
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Про це в коментарі LB.ua заявив речник Генштабу майор Дмитро Лиховій.
"Щодо повідомлень у медіа, нібито росіяни окупували майже 2 кв. км території Сумської області. Інформація не відповідає дійсності. І відповідне оперативно-тактичне угруповання Збройних Сил, і прикордонники спростовують такі повідомлення", - наголосив речник.
Він закликав використовувати офіційну інформацію, що поширюється верифікованими каналами ЗСУ, та дотримуватися інформаційної гігієни.
У Сумській обласній військовій адміністрації також спростовують прорив росіян, називаючи його ворожою дезінформацією, яка не відповідає дійсності. Жодних змін на кордоні немає, а ситуацію контролюють.
Напередодні аналітики проєкту DeepState заявили, що росіянам вдалося зайти на українську територію в напрямку села Олександрія на Сумщині, а також просунулися біля Плехово, що на території Курської області.
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