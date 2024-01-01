Волинські борці посіли призові місця на змаганнях у Львові
Сьогодні, 11:40
Впродовж двох днів у Львові відбувалися Кубок України з вільної боротьби та Чемпіонат України з греко-римської боротьби.
Змагання стали завершенням насиченого борцівського року та були присвячені Георгію Буракову - видатному тренеру України.
Про це йдеться на сторінці Асоціації спортивної боротьби Волинської області.
Зазначають, що до міста Лева з’їхались понад 400 борців зі всієї України, аби взяти участь у змаганнях. Адже цей Чемпіонат є одним з етапів відбору на Чемпіонат Європи, що відбудеться наступного року.
Волинські борці завоювали дві золоті медалі, два пʼятих місця та одне сьоме.
Чемпіонами Кубка України з вільної боротьби стали у своїх вагових категоріях Анастасія Алпєєва та Ірина Борисюк.
Також у командному жіночому рейтингу з вільної боротьби Волинська область зайняла третє місце.
Готували спортсменів тренери Іван Палій, Олександр Раковський та Анатолій Мілехін.
На змаганнях був присутній президент Асоціації спортивної боротьби у Волинскій області Ільдар Гасимов. Він мав честь нагородити волинську спортсменку.
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Змагання стали завершенням насиченого борцівського року та були присвячені Георгію Буракову - видатному тренеру України.
Про це йдеться на сторінці Асоціації спортивної боротьби Волинської області.
Зазначають, що до міста Лева з’їхались понад 400 борців зі всієї України, аби взяти участь у змаганнях. Адже цей Чемпіонат є одним з етапів відбору на Чемпіонат Європи, що відбудеться наступного року.
Волинські борці завоювали дві золоті медалі, два пʼятих місця та одне сьоме.
Чемпіонами Кубка України з вільної боротьби стали у своїх вагових категоріях Анастасія Алпєєва та Ірина Борисюк.
Також у командному жіночому рейтингу з вільної боротьби Волинська область зайняла третє місце.
Готували спортсменів тренери Іван Палій, Олександр Раковський та Анатолій Мілехін.
На змаганнях був присутній президент Асоціації спортивної боротьби у Волинскій області Ільдар Гасимов. Він мав честь нагородити волинську спортсменку.
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