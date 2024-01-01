Волинські борці посіли призові місця на змаганнях у Львові

Волинські борці посіли призові місця на змаганнях у Львові
Впродовж двох днів у Львові відбувалися Кубок України з вільної боротьби та Чемпіонат України з греко-римської боротьби.

Змагання стали завершенням насиченого борцівського року та були присвячені Георгію Буракову - видатному тренеру України.

Про це йдеться на сторінці Асоціації спортивної боротьби Волинської області.

Зазначають, що до міста Лева з’їхались понад 400 борців зі всієї України, аби взяти участь у змаганнях. Адже цей Чемпіонат є одним з етапів відбору на Чемпіонат Європи, що відбудеться наступного року.

Волинські борці завоювали дві золоті медалі, два пʼятих місця та одне сьоме.

Волинські борці посіли призові місця на змаганнях у Львові

Чемпіонами Кубка України з вільної боротьби стали у своїх вагових категоріях Анастасія Алпєєва та Ірина Борисюк.

Також у командному жіночому рейтингу з вільної боротьби Волинська область зайняла третє місце.

Готували спортсменів тренери Іван Палій, Олександр Раковський та Анатолій Мілехін.

На змаганнях був присутній президент Асоціації спортивної боротьби у Волинскій області Ільдар Гасимов. Він мав честь нагородити волинську спортсменку.


Волинські борці посіли призові місця на змаганнях у Львові

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