Волинські борці посіли призові місця на змаганнях у Львові

Впродовж двох днів у Львові відбувалися Кубок України з вільної боротьби та Чемпіонат України з греко-римської боротьби.Змагання стали завершенням насиченого борцівського року та були присвячені Георгію Буракову - видатному тренеру України.Про це йдеться на сторінці Асоціації спортивної боротьби Волинської області.Зазначають, що до міста Лева з’їхались понад 400 борців зі всієї України, аби взяти участь у змаганнях. Адже цей Чемпіонат є одним з етапів відбору на Чемпіонат Європи, що відбудеться наступного року.Волинські борці завоювали дві золоті медалі, два пʼятих місця та одне сьоме.Чемпіонами Кубка України з вільної боротьби стали у своїх вагових категоріях Анастасія Алпєєва та Ірина Борисюк.Також у командному жіночому рейтингу з вільної боротьби Волинська область зайняла третє місце.Готували спортсменів тренери Іван Палій, Олександр Раковський та Анатолій Мілехін.На змаганнях був присутній президент Асоціації спортивної боротьби у Волинскій області Ільдар Гасимов. Він мав честь нагородити волинську спортсменку.