ПриватБанк відкрив перше відділення підвищеної доступності на Волині
Сьогодні, 11:17
Перше у Луцьку та одне з перших в Україні відділення ПриватБанку з підвищеною доступністю, яке розташоване на вулиці Червоного Хреста, 9, перевірили на доступність. До тестування працівники запросили журналістів та людей з інвалідністю.
За словами Юрія Войтенка, директора Північно-Західного макрорегіонального управління ПриватБанку, під час проєктування ремонту приміщення було враховано вимоги ДБН, проаналізовано та враховано найкращі існуючі практики доступності та залучено експертні організації у сфері безбар’єрності. Відтак відділення облаштовано нормативним пандусом, розширеними дверними отворами без порогів та просторими коридорами для зручного пересування, адаптованим санвузлом та касою, візуальними елементами доступності, тактильними смугами, написами і позначеннями шрифтом Брайля.
«У цьому відділенні зручно користуватися послугами, - ділиться враженнями Леся Хижук, лучанка з порушенням зору. - Але що перш за все важливо для будь-якого приміщення - це люди, які в ньому працюють. Всюди ми звертаємо увагу на людяність, привітність і бажання допомогти. У цьому відділенні все це добре відчувається».
«Низька каса дає змогу бачити працівника і самостійно скористатися послугою. Пандус, по якому легко виїхати, двері широкі, легкі, бо в більшості заходиш - і тебе притискає назад, треба пробувати знову. Дуже сподобалося пристосування туалету, мені це важливо, тому що завжди стикаюся з цією проблемою. І що важливо - спеціально влаштоване місце, де я можу спокійно і зручно зачекати на обслуговування», – поділилася Богдана Караванська, яка користується кріслом колісним.
Такі відділення є лише частиною реалізації Стратегії безбар’єрності ПриватБанку, що визначає рух Банку до створення простору необмежених можливостей: для працівників - у роботі, навчанні та соціальному житті, а для кожного клієнта - у доступі до фінансових продуктів і послуг, без дискримінації та з урахуванням інтересів кожного.
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За словами Юрія Войтенка, директора Північно-Західного макрорегіонального управління ПриватБанку, під час проєктування ремонту приміщення було враховано вимоги ДБН, проаналізовано та враховано найкращі існуючі практики доступності та залучено експертні організації у сфері безбар’єрності. Відтак відділення облаштовано нормативним пандусом, розширеними дверними отворами без порогів та просторими коридорами для зручного пересування, адаптованим санвузлом та касою, візуальними елементами доступності, тактильними смугами, написами і позначеннями шрифтом Брайля.
«У цьому відділенні зручно користуватися послугами, - ділиться враженнями Леся Хижук, лучанка з порушенням зору. - Але що перш за все важливо для будь-якого приміщення - це люди, які в ньому працюють. Всюди ми звертаємо увагу на людяність, привітність і бажання допомогти. У цьому відділенні все це добре відчувається».
«Низька каса дає змогу бачити працівника і самостійно скористатися послугою. Пандус, по якому легко виїхати, двері широкі, легкі, бо в більшості заходиш - і тебе притискає назад, треба пробувати знову. Дуже сподобалося пристосування туалету, мені це важливо, тому що завжди стикаюся з цією проблемою. І що важливо - спеціально влаштоване місце, де я можу спокійно і зручно зачекати на обслуговування», – поділилася Богдана Караванська, яка користується кріслом колісним.
Такі відділення є лише частиною реалізації Стратегії безбар’єрності ПриватБанку, що визначає рух Банку до створення простору необмежених можливостей: для працівників - у роботі, навчанні та соціальному житті, а для кожного клієнта - у доступі до фінансових продуктів і послуг, без дискримінації та з урахуванням інтересів кожного.
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