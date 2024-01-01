ПриватБанк відкрив перше відділення підвищеної доступності на Волині

Юрій Войтенко, директор Північно-Західного макрорегіонального управління ПриватБанку

Перше у Луцьку та одне з перших в Україні відділення ПриватБанку з підвищеною доступністю, яке розташоване на вулиці Червоного Хреста, 9, перевірили на доступність. До тестування працівники запросили журналістів та людей з інвалідністю.За словами, директора Північно-Західного макрорегіонального управління ПриватБанку, під час проєктування ремонту приміщення було враховано вимоги ДБН, проаналізовано та враховано найкращі існуючі практики доступності та залучено експертні організації у сфері безбар’єрності. Відтак відділення облаштовано нормативним пандусом, розширеними дверними отворами без порогів та просторими коридорами для зручного пересування, адаптованим санвузлом та касою, візуальними елементами доступності, тактильними смугами, написами і позначеннями шрифтом Брайля.«У цьому відділенні зручно користуватися послугами, - ділиться враженнями, лучанка з порушенням зору. - Але що перш за все важливо для будь-якого приміщення - це люди, які в ньому працюють. Всюди ми звертаємо увагу на людяність, привітність і бажання допомогти. У цьому відділенні все це добре відчувається».«Низька каса дає змогу бачити працівника і самостійно скористатися послугою. Пандус, по якому легко виїхати, двері широкі, легкі, бо в більшості заходиш - і тебе притискає назад, треба пробувати знову. Дуже сподобалося пристосування туалету, мені це важливо, тому що завжди стикаюся з цією проблемою. І що важливо - спеціально влаштоване місце, де я можу спокійно і зручно зачекати на обслуговування», – поділилася, яка користується кріслом колісним.