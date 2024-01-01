На Волині у ДТП травмувалися дві пенсіонерки

За добу на Волині внаслідок ДТП постраждало двоє пішоходів: поліція з’ясовує обставини аварій.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За двома фактами автопригод слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.9 грудня, близько 7 години, до поліції надійшло повідомлення про автопригоду на вулиці В’ячеслава Чорновола у Луцьку.70-річний житель Луцької громади, керуючи автомобілем Peugeot 407, здійснив наїзд на 78-річну пішохідку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували.Вчора ж на нерегульованому пішохідному переході у Володимирі під колеса автомобіля Renault Trafic потрапила 74-річна місцева жителька.За кермом транспортного засобу перебував 52-річний житель Львівської області.Жінка травмувалася, її також шпиталізували.В рамках розпочатих кримінальних проваджень слідчі з’ясовують всі причини та обставини дорожньо-транспортних пригод.