На Волині у ДТП травмувалися дві пенсіонерки
Сьогодні, 11:05
За добу на Волині внаслідок ДТП постраждало двоє пішоходів: поліція з’ясовує обставини аварій.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За двома фактами автопригод слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.
9 грудня, близько 7 години, до поліції надійшло повідомлення про автопригоду на вулиці В’ячеслава Чорновола у Луцьку.
70-річний житель Луцької громади, керуючи автомобілем Peugeot 407, здійснив наїзд на 78-річну пішохідку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували.
Вчора ж на нерегульованому пішохідному переході у Володимирі під колеса автомобіля Renault Trafic потрапила 74-річна місцева жителька.
За кермом транспортного засобу перебував 52-річний житель Львівської області.
Жінка травмувалася, її також шпиталізували.
В рамках розпочатих кримінальних проваджень слідчі з’ясовують всі причини та обставини дорожньо-транспортних пригод.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За двома фактами автопригод слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.
9 грудня, близько 7 години, до поліції надійшло повідомлення про автопригоду на вулиці В’ячеслава Чорновола у Луцьку.
70-річний житель Луцької громади, керуючи автомобілем Peugeot 407, здійснив наїзд на 78-річну пішохідку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували.
Вчора ж на нерегульованому пішохідному переході у Володимирі під колеса автомобіля Renault Trafic потрапила 74-річна місцева жителька.
За кермом транспортного засобу перебував 52-річний житель Львівської області.
Жінка травмувалася, її також шпиталізували.
В рамках розпочатих кримінальних проваджень слідчі з’ясовують всі причини та обставини дорожньо-транспортних пригод.
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