На Волині у ДТП травмувалися дві пенсіонерки

На Волині у ДТП травмувалися дві пенсіонерки
За добу на Волині внаслідок ДТП постраждало двоє пішоходів: поліція з’ясовує обставини аварій.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За двома фактами автопригод слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

9 грудня, близько 7 години, до поліції надійшло повідомлення про автопригоду на вулиці В’ячеслава Чорновола у Луцьку.

70-річний житель Луцької громади, керуючи автомобілем Peugeot 407, здійснив наїзд на 78-річну пішохідку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували.

Вчора ж на нерегульованому пішохідному переході у Володимирі під колеса автомобіля Renault Trafic потрапила 74-річна місцева жителька.

За кермом транспортного засобу перебував 52-річний житель Львівської області.
На Волині у ДТП травмувалися дві пенсіонерки

Жінка травмувалася, її також шпиталізували.

В рамках розпочатих кримінальних проваджень слідчі з’ясовують всі причини та обставини дорожньо-транспортних пригод.


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Теги: Волинь, ДТП, пенсіонерки
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