Військові КНДР залишаються в Курській області у бойовій готовності, – Пентагон
Сьогодні, 10:15
За даними Пентагона, північнокорейські військові залишаються на території Курської області Росії в готовності вступити в бій в будь-який момент.
Про це повідомила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу в Пентагоні, цитує Укрінформ.
"Війська КНДР досі перебувають у Курській області", - йдеться в повідомленні.
Вона підкреслила, що поки американська сторона не бачила, щоби північнокорейські солдати брали безпосередню участь у бойових діях.
"Ми знаємо, що вони готові вступити в бій та продовжуємо моніторити ситуацію", - зазначила вона.
7 листопада Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
У США підтвердили, що північнокорейські війська брали участь у бойових діях у Курській області.
Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.
Сполучені Штати мають інформацію, що Північна Корея готує додаткові постачання до Росії балістичних ракет, а також САУ дальнього радіусу дії та РСЗВ.
Зеленський прогнозує, що Росія перекине на передову проти України багато північнокорейських військових, які майже напевно будуть використані як "гарматне м'ясо".
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Про це повідомила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу в Пентагоні, цитує Укрінформ.
"Війська КНДР досі перебувають у Курській області", - йдеться в повідомленні.
Вона підкреслила, що поки американська сторона не бачила, щоби північнокорейські солдати брали безпосередню участь у бойових діях.
"Ми знаємо, що вони готові вступити в бій та продовжуємо моніторити ситуацію", - зазначила вона.
7 листопада Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
У США підтвердили, що північнокорейські війська брали участь у бойових діях у Курській області.
Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.
Сполучені Штати мають інформацію, що Північна Корея готує додаткові постачання до Росії балістичних ракет, а також САУ дальнього радіусу дії та РСЗВ.
Зеленський прогнозує, що Росія перекине на передову проти України багато північнокорейських військових, які майже напевно будуть використані як "гарматне м'ясо".
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