У Луцьку горіла хата-пустка. ФОТО

У Луцьку горіла хата-пустка. ФОТО
9 грудня о 23:01 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу хати-пустки на вул. Кременецькій у м. Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце виклику прибули вогнеборці луцьких 1-ї, 2-ї, 25-ї ДПРЧ та Оперативно-координаційного центру ДСНС області. Для гасіння будівлі було застосовано три водяні стволи, а також одну ланку газодимозахисників для роботи в непридатному для дихання середовищі.

Пожежу локалізували о 23:45, а о 00:08 її ліквідували.

Постраждалих немає.

Причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
У Луцьку горіла хата-пустка. ФОТО
У Луцьку горіла хата-пустка. ФОТО
У Луцьку горіла хата-пустка. ФОТО
У Луцьку горіла хата-пустка. ФОТО
У Луцьку горіла хата-пустка. ФОТО
У Луцьку горіла хата-пустка. ФОТО

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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