У Луцьку горіла хата-пустка. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце виклику прибули вогнеборці луцьких 1-ї, 2-ї, 25-ї ДПРЧ та Оперативно-координаційного центру ДСНС області. Для гасіння будівлі було застосовано три водяні стволи, а також одну ланку газодимозахисників для роботи в непридатному для дихання середовищі.



Пожежу локалізували о 23:45, а о 00:08 її ліквідували.



Постраждалих немає.



Причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 грудня о 23:01 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу хати-пустки на вул. Кременецькій у м. Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце виклику прибули вогнеборці луцьких 1-ї, 2-ї, 25-ї ДПРЧ та Оперативно-координаційного центру ДСНС області. Для гасіння будівлі було застосовано три водяні стволи, а також одну ланку газодимозахисників для роботи в непридатному для дихання середовищі.Пожежу локалізували о 23:45, а о 00:08 її ліквідували.Постраждалих немає.Причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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