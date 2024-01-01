У Луцьку горіла хата-пустка. ФОТО
Сьогодні, 09:42
9 грудня о 23:01 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу хати-пустки на вул. Кременецькій у м. Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце виклику прибули вогнеборці луцьких 1-ї, 2-ї, 25-ї ДПРЧ та Оперативно-координаційного центру ДСНС області. Для гасіння будівлі було застосовано три водяні стволи, а також одну ланку газодимозахисників для роботи в непридатному для дихання середовищі.
Пожежу локалізували о 23:45, а о 00:08 її ліквідували.
Постраждалих немає.
Причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце виклику прибули вогнеборці луцьких 1-ї, 2-ї, 25-ї ДПРЧ та Оперативно-координаційного центру ДСНС області. Для гасіння будівлі було застосовано три водяні стволи, а також одну ланку газодимозахисників для роботи в непридатному для дихання середовищі.
Пожежу локалізували о 23:45, а о 00:08 її ліквідували.
Постраждалих немає.
Причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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