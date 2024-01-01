Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 10 – 15 грудня

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 10 – 15 грудня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.

Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені пригод та кохання. Щирі сценічні переживання – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами.

Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 10 до 15 грудня.

Ця вистава – п’єса про створення п’єси.

У вівторок, 10 грудня, о 18:00драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Камерна сцена. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).

Автор і Цензорка працюють разом: один пише, інший стежить за відповідністю. Їхні взаємини сповнені суперечок, творчих відкриттів і буденних розмов. Автор прагне догодити Цензорці, аби твір прийняли, а та намагається вберегти його від помилок. Згодом цензорка із критика перетворюється на співавторку, а тривала спільна робота пробуджує у ній повагу до театру. Але скільки їм доведеться пережити разом!
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 10 – 15 грудня

Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

Театр запрошує на виставу для сімейного перегляду!

У суботу, 14 грудня, о 17:00новорічна казка на одну дію «Закоханий друг Святого Миколая і Санти» Павла Гарбуза. Тривалість – 1 година 20 хвилин (без антракту).

Ця постановка про хлопця Миколу. У його казковому світі було звичним спілкуватися з оленями, навіть з Ельфом-роботом, чи самим Сантою і Святим Миколаєм, з якого він брав приклад, роздаючи подарунки й проводячи свята. Та ось одного дня Микола зустрів Ганну, звичайну милу дівчину, і закохався...
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 10 – 15 грудня

У цій постановці усе подане досить «полярно» – багато гострого й контрастного...

У неділю, 15 грудня, о 18:00 на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 10 – 15 грудня

«Фрекен Жюлі» – це стиснута до однієї кухні історія «падіння», короткого роману аристократки і лакея; показова «істерія» на Іванову ніч. Ця вистава про дихотомію «низу» й верху, про світи-перевертні. Такою самою мірою, якою й про непереборну прірву між білим і чорним, «раєм» і «пеклом», мрією і брудом. «Ну слава Богу, що не про печальне кохання», – можливо подумаєте ви. А ми процитуємо Стріндберга: «У тому, що моя трагедія справляє на багатьох трагічне враження, винні ці самі багато хто».
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 10 – 15 грудня

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Теги: Театральний анонс, Луцьк
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