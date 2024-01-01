П'яний волинянин обстріляв з рушниці будинок сусіда

33-річному волинянину, жителю села Стобихівка, який у вересні 2024 року в стані алкогольного сп'яніння обстріляв із мисливської рушниці житловий будинок свого сусіда, оголосили вирок.Камінь-Каширський районний суд визнав винним чоловіка у хуліганстві, - повідомляє Суспільне.Як інформували раніше в поліції області, до правоохоронців звернувся власник будинку. Він повідомив, що його сусід із невідомих причин здійснив кілька пострілів по його оселі. Внаслідок цього ніхто не постраждав. 33-річного волинянина затримали, незареєстровану зброю вилучили.Суд з'ясував: подія сталася 22 вересня 2024 року орієнтовно о 14:00. Житель Стобихівки п'ять разів вистрілив із рушниці по будинку сусіда, пошкодивши вікно, фасад і дах. Його дії завдали матеріальної шкоди на 6 тисяч гривень.Свою вину 33-річний волинянин визнав повністю та підтвердив, що на момент використання зброї був нетверезим. Завдані збитки чоловік відшкодував, із сусідом примирився і просив призначити мінімальне покарання.Волинянина судили за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України: йдеться про хуліганство. Його звільнили від відбування покарання — обмеження волі на 3 роки — з випробуванням, призначивши дворічний іспитовий строк.