20 школярів з Волині отримуватимуть стипендію Президента України





Про це Тетяна Михалюк.



З її слів, 8 дітей отримуватимуть стипендію за результатами конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, ще 12 — за результатами Всеукраїнських учнівських олімпіад.



Серед стипендіатів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

1. Соломія Гладкова, учениця 10 класу опорного ліцею села Зимне. Секція "Технологія виробництва продукції тваринництва та ветеринарна медицина", ІІ місце.

2. Катерина Демчишин, учениця Луцького ліцей № 21 імені Михайла Кравчука. Секція "Екологія", І місце.

3. Соломія Демчишин, учениця Луцького ліцею № 9. Секція "Ботаніка", ІІ місце.

4. Олена Дудкевич учениця Волинського наукового ліцею обласної ради. Секція "Загальна біологія", І місце.

5. Дмитро Жернов, учень Нововолинського наукового ліцею обласної ради. Секція хімії, ІІ місце.

6. Божена Корецька, учениця 10 класу Луцького ліцею № 21 імені Михайла Кравчука. Секція "Біологія людини", І місце.

7. Анна Панькевич, учениця Луцького ліцею № 14 імені Василя Сухомлинського. Секція "Метеорологія та кліматологія", І місце.

8. Павло Шворак, учень ліцею "Оберіг" Ковельської міської ради. Секція "Етнологія", ІІ місце.

Серед стипендіатів всеукраїнських предметних олімпіад

1. Владислав Бишук, учень 9 класу Нововолинського ліцею № 1. Олімпіада з географії І місце.

2. Дмитро Бугайчук Дмитро, учень 10 класу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Олімпіада з географії І місце.

3. Назар Вацик, учень 11 класу Волинського наукового ліцею обласної ради. Олімпіада з географії місце.

4. Тарас Деркач, учень 11 класу Боратинського ліцею. Олімпіада з інформатики ІІ місце.

5. Дарія Дерчук, учениця 10 класу Волинського наукового ліцею обласної ради. Олімпіада з правознавства І місце.

6. Богдан Кубай, учень 10 класу Опорного закладу "Колківський ліцей". Олімпіада з правознавства І місце.

7. Костянтин Кучер, учень Луцького ліцею № 9. Олімпіада з математики ІІІ місце.

8. Дарина Імбірович, учениця Луцького ліцею № 9. Олімпіада з хімії ІІ місце.

9. Соломія Пархомук, учениця 11 класу Нововолинського наукового ліцею обласної ради. Олімпіада з української мови та літератури І місце.

10. Вадим Патейчук, учень 9 класу Луцького ліцею № 14 імені Василя Сухомлинського. Олімпіада з історії І місце.

11. Марина Пух, учениця 10 класу Нововолинського наукового ліцею обласної ради. Олімпіада з хімії ІІ місце

12. Вікторія Смаль, учениця 11 класу ліцею № 13 міста Ковеля. Олімпіада з астрономії І місце.



Стипендіатам щомісяця протягом року виплачуватимуть президентську стипендію, починаючи з 1 вересня 2024 року до 1 вересня 2025 року. За даними Міносвіти, розмір стипендії становить 2 600 гривень на місяць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цьогоріч 20 волинян — переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та всеукраїнських предметних олімпіад отримали стипендію президента України.Про це Суспільному розповіла директорка Волинської обласної Малої академії наукЗ її слів, 8 дітей отримуватимуть стипендію за результатами конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, ще 12 — за результатами Всеукраїнських учнівських олімпіад.1. Соломія Гладкова, учениця 10 класу опорного ліцею села Зимне. Секція "Технологія виробництва продукції тваринництва та ветеринарна медицина", ІІ місце.2. Катерина Демчишин, учениця Луцького ліцей № 21 імені Михайла Кравчука. Секція "Екологія", І місце.3. Соломія Демчишин, учениця Луцького ліцею № 9. Секція "Ботаніка", ІІ місце.4. Олена Дудкевич учениця Волинського наукового ліцею обласної ради. Секція "Загальна біологія", І місце.5. Дмитро Жернов, учень Нововолинського наукового ліцею обласної ради. Секція хімії, ІІ місце.6. Божена Корецька, учениця 10 класу Луцького ліцею № 21 імені Михайла Кравчука. Секція "Біологія людини", І місце.7. Анна Панькевич, учениця Луцького ліцею № 14 імені Василя Сухомлинського. Секція "Метеорологія та кліматологія", І місце.8. Павло Шворак, учень ліцею "Оберіг" Ковельської міської ради. Секція "Етнологія", ІІ місце.1. Владислав Бишук, учень 9 класу Нововолинського ліцею № 1. Олімпіада з географії І місце.2. Дмитро Бугайчук Дмитро, учень 10 класу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Олімпіада з географії І місце.3. Назар Вацик, учень 11 класу Волинського наукового ліцею обласної ради. Олімпіада з географії місце.4. Тарас Деркач, учень 11 класу Боратинського ліцею. Олімпіада з інформатики ІІ місце.5. Дарія Дерчук, учениця 10 класу Волинського наукового ліцею обласної ради. Олімпіада з правознавства І місце.6. Богдан Кубай, учень 10 класу Опорного закладу "Колківський ліцей". Олімпіада з правознавства І місце.7. Костянтин Кучер, учень Луцького ліцею № 9. Олімпіада з математики ІІІ місце.8. Дарина Імбірович, учениця Луцького ліцею № 9. Олімпіада з хімії ІІ місце.9. Соломія Пархомук, учениця 11 класу Нововолинського наукового ліцею обласної ради. Олімпіада з української мови та літератури І місце.10. Вадим Патейчук, учень 9 класу Луцького ліцею № 14 імені Василя Сухомлинського. Олімпіада з історії І місце.11. Марина Пух, учениця 10 класу Нововолинського наукового ліцею обласної ради. Олімпіада з хімії ІІ місце12. Вікторія Смаль, учениця 11 класу ліцею № 13 міста Ковеля. Олімпіада з астрономії І місце.Стипендіатам щомісяця протягом року виплачуватимуть президентську стипендію, починаючи з 1 вересня 2024 року до 1 вересня 2025 року. За даними Міносвіти, розмір стипендії становить 2 600 гривень на місяць.

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