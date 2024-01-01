20 школярів з Волині отримуватимуть стипендію Президента України

20 школярів з Волині отримуватимуть стипендію Президента України
Цьогоріч 20 волинян — переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та всеукраїнських предметних олімпіад отримали стипендію президента України.

Про це Суспільному розповіла директорка Волинської обласної Малої академії наук Тетяна Михалюк.

З її слів, 8 дітей отримуватимуть стипендію за результатами конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, ще 12 — за результатами Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Серед стипендіатів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
1. Соломія Гладкова, учениця 10 класу опорного ліцею села Зимне. Секція "Технологія виробництва продукції тваринництва та ветеринарна медицина", ІІ місце.
2. Катерина Демчишин, учениця Луцького ліцей № 21 імені Михайла Кравчука. Секція "Екологія", І місце.
3. Соломія Демчишин, учениця Луцького ліцею № 9. Секція "Ботаніка", ІІ місце.
4. Олена Дудкевич учениця Волинського наукового ліцею обласної ради. Секція "Загальна біологія", І місце.
5. Дмитро Жернов, учень Нововолинського наукового ліцею обласної ради. Секція хімії, ІІ місце.
6. Божена Корецька, учениця 10 класу Луцького ліцею № 21 імені Михайла Кравчука. Секція "Біологія людини", І місце.
7. Анна Панькевич, учениця Луцького ліцею № 14 імені Василя Сухомлинського. Секція "Метеорологія та кліматологія", І місце.
8. Павло Шворак, учень ліцею "Оберіг" Ковельської міської ради. Секція "Етнологія", ІІ місце.
Серед стипендіатів всеукраїнських предметних олімпіад
1. Владислав Бишук, учень 9 класу Нововолинського ліцею № 1. Олімпіада з географії І місце.
2. Дмитро Бугайчук Дмитро, учень 10 класу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Олімпіада з географії І місце.
3. Назар Вацик, учень 11 класу Волинського наукового ліцею обласної ради. Олімпіада з географії місце.
4. Тарас Деркач, учень 11 класу Боратинського ліцею. Олімпіада з інформатики ІІ місце.
5. Дарія Дерчук, учениця 10 класу Волинського наукового ліцею обласної ради. Олімпіада з правознавства І місце.
6. Богдан Кубай, учень 10 класу Опорного закладу "Колківський ліцей". Олімпіада з правознавства І місце.
7. Костянтин Кучер, учень Луцького ліцею № 9. Олімпіада з математики ІІІ місце.
8. Дарина Імбірович, учениця Луцького ліцею № 9. Олімпіада з хімії ІІ місце.
9. Соломія Пархомук, учениця 11 класу Нововолинського наукового ліцею обласної ради. Олімпіада з української мови та літератури І місце.
10. Вадим Патейчук, учень 9 класу Луцького ліцею № 14 імені Василя Сухомлинського. Олімпіада з історії І місце.
11. Марина Пух, учениця 10 класу Нововолинського наукового ліцею обласної ради. Олімпіада з хімії ІІ місце
12. Вікторія Смаль, учениця 11 класу ліцею № 13 міста Ковеля. Олімпіада з астрономії І місце.

Стипендіатам щомісяця протягом року виплачуватимуть президентську стипендію, починаючи з 1 вересня 2024 року до 1 вересня 2025 року. За даними Міносвіти, розмір стипендії становить 2 600 гривень на місяць.

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Теги: Волинь, освіта, МАН, стипендія Президента України, гроші, учні
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