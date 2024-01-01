Діти та студенти з Луцька матимуть можливість поїхати до Німеччини

Діти та студенти з Луцька матимуть можливість поїхати до Німеччини
У рамках співпраці із німецьким містом Швайнфурт діти та студенти із Луцької громади зможуть відвідати Німеччину для відпочинку та обміну досвідом.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Міський голова розповів про деталі робочої поїздки до Німеччини. Як було відомо раніше, місто-партнер Луцька передало 7000 євро на знак солідарності з українським народом, який бореться з російськими окупантами та страждає від ракетних обстрілів. На ці кошти буде придбано обладнання для ветеранського хабу у Луцьку.

Під час зустрічі Ігор Поліщук зі своїм колегою Себастьяном Ремелє обговорили перспективи подальшої співпраці у сфері освіти, культури та медицини.

"Швайнфурт висловив готовність прийняти наступного року дітей з соціальних категорій з Луцької громади на відпочинок.
Окрім того, вдалося домовитись про студентські обміни та підвищення кваліфікації й обмін досвідом для працівників Луцької міської ради", - написав очільник Луцької громади.

Як відомо, це далеко не перша допомога, яку Луцьку надає місто Швайнфурт. Із початку повномасштабної війни наші партнери з Швайнфурта передали пожежно-рятувальний автомобіль Mercedes-Benz для потреб 1-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Волинській області та сміттєвоз Mercedes-Benz для ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс»; два генератори (потужністю 85 кВт (максимальна 105 кВт) та 200 кВт (максимальна 250 кВт) для ДКП «Луцьктепло»; більше 100 функціональних медичних ліжок; ліжка та медичне обладнання для Луцького пологового будинку; тактичний одяг, шоломи, налокітники, тактичні рукавиці, взуття, дощовики, окуляри, захисні пластини для бронежилетів, плитоноски, тактичні жилети, прилади нічного бачення, спальні мішки, каремати, лікарські засоби, іншу гуманітарну допомогу.

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Теги: Волинь, Луцьк
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