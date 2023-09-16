Провалився в ущелину: в Румунії ухилянта з України від смерті врятувало кошеня





Про це повідомляє



Як пише видання, спочатку українця хотіли дістати з гірської ущелини за допомогою вертольота. Але через погані погодні умови цього зробити не вдалося.



Тому рятувальникам довелося пробиратися до 28-річного чоловіка через глибокий сніг за температури до мінус 10 градусів.



Коли рятувальники виявили чоловіка, виявилося, що у нього під курткою знаходилося кошеня на ім'я Персик.



"Кіт був теплим і зігрівав його, так що він врятував йому життя. Єдине, що ми бачили, що він дбає лише про кошеня. Про себе він не дбає", - розповів AP директор гірничо-рятувальної служби Марамуреша (регіон у Румунії) Дан Бенґа.



Видання зазначає, що Дуда залишив свій будинок в Харківській області більш ніж за тиждень до того, як застряг у Карпатах на території Румунії.



Зараз Дуду лікують від наслідків переохолодження. Кошеня відправили до реабілітаційного центру через недоїдання, але очікується, що незабаром воно одужає.



Загибель українців, які намагаються втекти

Нагадаємо, в Україні вже неодноразово фіксували випадки, коли під час спроби втечі з країни чоловіки гинули.



Зокрема, велику кількість життів уже забрала гірська річка Тиса, яка протікає по кордону України з Угорщиною та Румунією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У горах Румунії неподалік кордону з Україною виявили українця, який провалився у гірську ущелину. Йому допомогли рятувальники.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.Як пише видання, спочатку українця хотіли дістати з гірської ущелини за допомогою вертольота. Але через погані погодні умови цього зробити не вдалося.Тому рятувальникам довелося пробиратися до 28-річного чоловіка через глибокий сніг за температури до мінус 10 градусів.Коли рятувальники виявили чоловіка, виявилося, що у нього під курткою знаходилося кошеня на ім'я Персик."Кіт був теплим і зігрівав його, так що він врятував йому життя. Єдине, що ми бачили, що він дбає лише про кошеня. Про себе він не дбає", - розповів AP директор гірничо-рятувальної служби Марамуреша (регіон у Румунії) Дан Бенґа.Видання зазначає, що Дуда залишив свій будинок в Харківській області більш ніж за тиждень до того, як застряг у Карпатах на території Румунії.Зараз Дуду лікують від наслідків переохолодження. Кошеня відправили до реабілітаційного центру через недоїдання, але очікується, що незабаром воно одужає.Загибель українців, які намагаються втектиНагадаємо, в Україні вже неодноразово фіксували випадки, коли під час спроби втечі з країни чоловіки гинули.Зокрема, велику кількість життів уже забрала гірська річка Тиса, яка протікає по кордону України з Угорщиною та Румунією.

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