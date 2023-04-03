У селі на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-односельцям. ФОТО

У селі на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-односельцям. ФОТО
Біля Стіни Памʼяті в селі Копачівка зібралось чимало людей, щоб віддати шану нашим героям – захисникам України, які у найважчі часи стали на захист рідної землі, нашого спокою і майбутнього. В
цей день на Стіні Памʼяті відкрили меморіальні дошки Героїв Олександра Черниченка та Олександра Романовича.

Про це повідомляють на сайті Копачівської громади.

«Ці герої – не просто воїни. Це наші сини, батьки, брати, друзі. Люди, які жили серед нас, мріяли, любили, працювали… І коли прийшов час, вони без вагань стали на захист України. Завдяки ним, ми маємо можливість жити, працювати, виховувати дітей і вірити в майбутнє» - зі словами вдячності виступив Олександр Совтис Копачівський сільський голова.
У селі на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-односельцям. ФОТО


Низько схиляємо голови з глибокою вдячністю перед усіма загиблими воїнами, які віддали свої життя за свободу і незалежність, а також перед усіма, хто й досі продовжує боротьбу на фронті. Ваш подвиг є для нас прикладом мужності.
У селі на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-односельцям. ФОТО
У селі на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-односельцям. ФОТО
У селі на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-односельцям. ФОТО
У селі на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-односельцям. ФОТО

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Теги: Копачівка, меморіальна дошка, Волинь, війна
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