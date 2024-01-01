До програми «Доступні ліки» додадуть понад 30 нових препаратів
Сьогодні, 23:19
У 2025 році програму "Доступні ліки" розширять – до переліку реімбурсації додадуть понад 30 діючих речовин.
Крім того, вперше будуть доступні препарати для дітей, а також ліки у формі крапель і мазей, повідомляє "УП", посилаючись на Міністерство охорони здоров'я.
До переліку препаратів додали комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, а також – проти ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринних захворювань, як-от гіпотиреоз і мігрень.
Як повідомляють у МОЗ, щонайменше 500 тисяч українців зможуть заощадити кошти на лікуванні.
З державного бюджету на програму реімбурсації у 2025 році виділили 6,6 млрд гривень.
Програма "Доступні ліки" передбачає, що мешканці сіл, прифронтових та віддалених територій можуть отримати ліки Укрпоштою чи у мобільних аптечних пунктах.
У МОЗ нагадали, що програма реімбурсації дозволяє українцям отримувати ліки проти найпоширеніших хронічних хвороб безоплатно або з частковою доплатою. За п‘ять років вона розширилася більш ніж удвічі. За цей час програмою скористалися майже 5 мільйонів українців.
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Крім того, вперше будуть доступні препарати для дітей, а також ліки у формі крапель і мазей, повідомляє "УП", посилаючись на Міністерство охорони здоров'я.
До переліку препаратів додали комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, а також – проти ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринних захворювань, як-от гіпотиреоз і мігрень.
Як повідомляють у МОЗ, щонайменше 500 тисяч українців зможуть заощадити кошти на лікуванні.
З державного бюджету на програму реімбурсації у 2025 році виділили 6,6 млрд гривень.
Програма "Доступні ліки" передбачає, що мешканці сіл, прифронтових та віддалених територій можуть отримати ліки Укрпоштою чи у мобільних аптечних пунктах.
У МОЗ нагадали, що програма реімбурсації дозволяє українцям отримувати ліки проти найпоширеніших хронічних хвороб безоплатно або з частковою доплатою. За п‘ять років вона розширилася більш ніж удвічі. За цей час програмою скористалися майже 5 мільйонів українців.
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