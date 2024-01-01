У Луцьку відбудеться вишкіл від 5-го батальйону «Любарт»





Про це повідомляють на офіційній сторінці батальйону «Любарт».



Дійство відбудеться 14-15 грудня.



"Луцьк! Приготуйся до події тижня. Адже бійці 5-й батальйону 12-ої бригади «Азов» підготували для тебе велике дводенне заняття з основ військової справи", - йдеться у дописі.



У перший день вишколу відбудеться майстер-класи із пілотування дронів, основ поводження зі зброєю, такмеду, порятунку на полі бою.



На другий день учасники вишколу зможуть повправлятися у стрільбі з напівавтоматичного самозарядного карабіну UAR-15, поспілкуватися з бійцями та рекрутерами про нюанси вступу на службу, дізнатися про вакансії і перспективи у 5-му батальйоні «Любарт».



Про місце проведення учасникам повідомлять окремо. Також представники батальйону забезпечать трансфер до місця проведення і назад.



Захід безкоштовний. Обов'язкова реєстрація на подію за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині відбудеться дводенний вишкіл від 5-го батальйону «Любарт» 12 бригади «Азов».Про це повідомляють на офіційній сторінці батальйону «Любарт».Дійство відбудеться 14-15 грудня."Луцьк! Приготуйся до події тижня. Адже бійці 5-й батальйону 12-ої бригади «Азов» підготували для тебе велике дводенне заняття з основ військової справи", - йдеться у дописі.У перший день вишколу відбудеться майстер-класи із пілотування дронів, основ поводження зі зброєю, такмеду, порятунку на полі бою.На другий день учасники вишколу зможуть повправлятися у стрільбі з напівавтоматичного самозарядного карабіну UAR-15, поспілкуватися з бійцями та рекрутерами про нюанси вступу на службу, дізнатися про вакансії і перспективи у 5-му батальйоні «Любарт».Про місце проведення учасникам повідомлять окремо. Також представники батальйону забезпечать трансфер до місця проведення і назад.Захід безкоштовний. Обов'язкова реєстрація на подію за ПОСИЛАННЯМ

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