У Луцьку відбудеться вишкіл від 5-го батальйону «Любарт»

У Луцьку відбудеться вишкіл від 5-го батальйону «Любарт»
В обласному центрі Волині відбудеться дводенний вишкіл від 5-го батальйону «Любарт» 12 бригади «Азов».

Про це повідомляють на офіційній сторінці батальйону «Любарт».

Дійство відбудеться 14-15 грудня.

"Луцьк! Приготуйся до події тижня. Адже бійці 5-й батальйону 12-ої бригади «Азов» підготували для тебе велике дводенне заняття з основ військової справи", - йдеться у дописі.

У перший день вишколу відбудеться майстер-класи із пілотування дронів, основ поводження зі зброєю, такмеду, порятунку на полі бою.

На другий день учасники вишколу зможуть повправлятися у стрільбі з напівавтоматичного самозарядного карабіну UAR-15, поспілкуватися з бійцями та рекрутерами про нюанси вступу на службу, дізнатися про вакансії і перспективи у 5-му батальйоні «Любарт».

Про місце проведення учасникам повідомлять окремо. Також представники батальйону забезпечать трансфер до місця проведення і назад.

Захід безкоштовний. Обов'язкова реєстрація на подію за ПОСИЛАННЯМ.

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Теги: війна, Україна, Луцьк, 5 батальйон Любарт
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