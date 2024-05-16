Де і коли на Волині відключатимуть світло у вівторок, 10 грудня

У вівторок 10 грудня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 07:00 до 22:00, - про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.Дізнатись свою чергу можна заЗагальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».