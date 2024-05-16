Де і коли на Волині відключатимуть світло у вівторок, 10 грудня

Де і коли на Волині відключатимуть світло у вівторок, 10 грудня
У вівторок 10 грудня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.

НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 07:00 до 22:00, - про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Дізнатись свою чергу можна за ПОСИЛАННЯМ.
Де і коли на Волині відключатимуть світло у вівторок, 10 грудня

Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.

У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, відключення світла, Україна, Волиньобленерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де і коли на Волині відключатимуть світло у вівторок, 10 грудня
Сьогодні, 21:57
Фіктивне подружжя з Волині намагалося виїхати до Польщі
Сьогодні, 21:16
На Куп'янському напрямку загинув воїн з Волині Ігор Корицький
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 грудня
Сьогодні, 20:00
Зеленський не має Telegram на своєму телефоні: розвідка попередила його про загрози ще у 2022-му, — NYT
Сьогодні, 19:22
Схожі новини
Коли і де не буде світла на Волині у середу, 4 грудня Коли і де не буде світла на Волині у середу, 4 грудня
03 грудень, 21:59
Коли і де на Волині вимикатимуть світло у вівторок, 26 листопада Коли і де на Волині вимикатимуть світло у вівторок, 26 листопада
25 листопад, 21:57
Чи вимикатимуть світло на Волині 11 вересня Чи вимикатимуть світло на Волині 11 вересня
10 вересень, 22:39
Коли і де на Волині відключатимуть світло 5 вересня Коли і де на Волині відключатимуть світло 5 вересня
04 вересень, 23:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де і коли на Волині відключатимуть світло у вівторок, 10 грудня
Сьогодні, 21:57
 0
Фіктивне подружжя з Волині намагалося виїхати до Польщі
Сьогодні, 21:16
 0
На Куп'янському напрямку загинув воїн з Волині Ігор Корицький
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Зеленський не має Telegram на своєму телефоні: розвідка попередила його про загрози ще у 2022-му, — NYT
Сьогодні, 19:22
 0
Медіа
відео
1/8