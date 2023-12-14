Фіктивне подружжя з Волині намагалося виїхати до Польщі
Сьогодні, 21:16
На кордоні з Польщею, у пункті пропуску «Рава-Руська», прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону виявили псевдоподружжя – жителів Волині.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
35-річний чоловік із Волині уклав шлюб із 44-річною землячкою, яка має II групу інвалідності. "Пара" нібито їхала на закупи до Польщі. Для жінки ця поїздка за кордон взагалі була першою в житті. Коли жінці розповіли, що такий шлюб може нести наслідки кримінального провадження – жінка розповіла, що на такий крок вона пішла через велике прохання чоловіка-земляка.
Оперативники 7 прикордонного Карпатського загону скерували до поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 332 Кримінального кодексу України ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України").
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Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
35-річний чоловік із Волині уклав шлюб із 44-річною землячкою, яка має II групу інвалідності. "Пара" нібито їхала на закупи до Польщі. Для жінки ця поїздка за кордон взагалі була першою в житті. Коли жінці розповіли, що такий шлюб може нести наслідки кримінального провадження – жінка розповіла, що на такий крок вона пішла через велике прохання чоловіка-земляка.
Оперативники 7 прикордонного Карпатського загону скерували до поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 332 Кримінального кодексу України ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України").
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