На Куп'янському напрямку загинув воїн з Волині Ігор Корицький

Трагічна звістка про загибель на війні воїна-краянина сколихнула Волинь та Турійську громаду.Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці."Із сумом повідомляємо про загибель на війні нашого земляка Ігоря Валерійовича Корицького (03.11.1973 - 07.12.2024). До кінця будучи вірним військовій присязі, захищаючи Україну від російського загарбника, останній бій солдат Ігор Корицький прийняв на Куп'янському напрямку Харківської області", - йдеться у дописі.У стрій українського війська Ігор Корицький став 17 березня 2023 року. Разом із побратимами боронив рідну землю упродовж двадцяти місяців.У зв'язку з трагічною подією у громаді буде оголошена триденна жалоба.Про прибуття траурного кортежу та чин поховання воїна буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.