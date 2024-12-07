На Куп'янському напрямку загинув воїн з Волині Ігор Корицький
Сьогодні, 20:35
Трагічна звістка про загибель на війні воїна-краянина сколихнула Волинь та Турійську громаду.
Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.
"Із сумом повідомляємо про загибель на війні нашого земляка Ігоря Валерійовича Корицького (03.11.1973 - 07.12.2024). До кінця будучи вірним військовій присязі, захищаючи Україну від російського загарбника, останній бій солдат Ігор Корицький прийняв на Куп'янському напрямку Харківської області", - йдеться у дописі.
У стрій українського війська Ігор Корицький став 17 березня 2023 року. Разом із побратимами боронив рідну землю упродовж двадцяти місяців.
У зв'язку з трагічною подією у громаді буде оголошена триденна жалоба.
Про прибуття траурного кортежу та чин поховання воїна буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.
"Із сумом повідомляємо про загибель на війні нашого земляка Ігоря Валерійовича Корицького (03.11.1973 - 07.12.2024). До кінця будучи вірним військовій присязі, захищаючи Україну від російського загарбника, останній бій солдат Ігор Корицький прийняв на Куп'янському напрямку Харківської області", - йдеться у дописі.
У стрій українського війська Ігор Корицький став 17 березня 2023 року. Разом із побратимами боронив рідну землю упродовж двадцяти місяців.
У зв'язку з трагічною подією у громаді буде оголошена триденна жалоба.
Про прибуття траурного кортежу та чин поховання воїна буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Куп'янському напрямку загинув воїн з Волині Ігор Корицький
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 грудня
Сьогодні, 20:00
Зеленський не має Telegram на своєму телефоні: розвідка попередила його про загрози ще у 2022-му, — NYT
Сьогодні, 19:22
Стало відомо, коли запровадять накопичувальні пенсії в Україні
Сьогодні, 18:27
На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 17:22