На Куп'янському напрямку загинув воїн з Волині Ігор Корицький

На Куп'янському напрямку загинув воїн з Волині Ігор Корицький
Трагічна звістка про загибель на війні воїна-краянина сколихнула Волинь та Турійську громаду.

Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

"Із сумом повідомляємо про загибель на війні нашого земляка Ігоря Валерійовича Корицького (03.11.1973 - 07.12.2024). До кінця будучи вірним військовій присязі, захищаючи Україну від російського загарбника, останній бій солдат Ігор Корицький прийняв на Куп'янському напрямку Харківської області", - йдеться у дописі.

У стрій українського війська Ігор Корицький став 17 березня 2023 року. Разом із побратимами боронив рідну землю упродовж двадцяти місяців.

У зв'язку з трагічною подією у громаді буде оголошена триденна жалоба.

Про прибуття траурного кортежу та чин поховання воїна буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Ігор Корицький, війна, загибель, Турійськ
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