Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 10 грудня

Луцьк

Хмарна погода. Вночі помірний мокрий сніг та дощ, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби близько 0°.

Область

Хмарна погода. Вночі помірний мокрий сніг та дощ, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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