Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 грудня





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Прогноз погоди на 10 грудня



Луцьк



Хмарна погода. Вночі помірний мокрий сніг та дощ, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби близько 0°.



Область



Хмарна погода. Вночі помірний мокрий сніг та дощ, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода. Вночі помірний мокрий сніг та дощ, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби близько 0°.Хмарна погода. Вночі помірний мокрий сніг та дощ, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Ожеледь, слабке налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

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