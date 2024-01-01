Зеленський не має Telegram на своєму телефоні: розвідка попередила його про загрози ще у 2022-му, — NYT

Володимира Зеленського немає застосунку Telegram. Прямо перед повномасштабним вторгненням про його загрози Зеленському доповіла розвідка.



Про це пише New York Times із посиланням на неназвані джерела, пише



Так, двоє обізнаних людей, ім’я яких NYT не називає, розповіли, що в доповіді розвідки Зеленського попередили про ризик російського впливу в месенджері, але зазначили, що повної заборони програми ця загроза не вимагає.



Водночас видання пише про цьогорічні таємні зустрічі з питань кібербезпеки, на яких українські чиновники обговорювали встановлення нових обмежень на Telegram.



Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин сказав журналістам, що в Україні розуміють, «що ми залежні» від Telegram.



За його словами, коли у квітні месенджер заблокував чат-боти ГУР та СБУ для передавання інформації про пересування російських військ, в Україні це сприйняли як завуальоване попередження.



Перед тим Україна звернулася до Apple, щоб там змусили Telegram видалити деякі фейкові акаунти, які ведуть із росії. До квітня Telegram видалив ці акаунти, але потім заблокував українські чат-боти, щоб попередити про неприпустимість тиску на компанію.



«Це не було прямо висловлено, але це була погроза», — сказав Юрчишин. Однак у квітні він запевняв, що інцидент не повʼязаний із критикою месенджера з боку української влади і пов’язав інцидент з російською ФСБ.



Депутат заявив, що працює над законодавством, який дасть змогу попереджати користувачів месенджера про можливу неправдивість інформації або анонімність адміністраторів Telegram-каналів. Вони можуть бути схожими до тих, що є на пачках цигарок.



Водночас Юрчишин визнає, що будь-які нові правила навряд чи зменшать вплив Telegram, а взяти на себе відповідальність за повну заборону месенджера не захоче жоден політик.



Доля Telegram в Україні



Ще у лютому речник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що платформа Telegram містить у собі «цілу низку загроз для України». За його словами, загрозу для безпеки держави становлять не окремі медіа, що є на платформі, а сама соцмережа.



Водночас опитування свідчать, що цей месенджер є головним джерелом інформації для українців — з нього черпають інформацію 47% українців.



У самому Telegram казали, що платформа повністю безпечна для українців. А проте у Верховній Раді закликали до жорсткішого регулювання Telegram — особливо після арешту його засновника Павла Дурова у Франції. А народний депутат Микола Княжицький ініціював у Верховній Раді відповідний законопроєкт.



Врешті у вересні Рада національної безпеки та оборони України видала рекомендації обмежити використання Telegram для службового листування зі службовою метою та на службових пристроях. Це рішення, зокрема, довели до депутатів Верховної Ради.



Подібне рішення ухвалили й в інших установах — зокрема у Львівській обласній військовій адміністрації, та університетах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На особистому телефоні президента Українинемає застосунку Telegram. Прямо перед повномасштабним вторгненням про його загрози Зеленському доповіла розвідка.Про це пише New York Times із посиланням на неназвані джерела, пише Громадське Так, двоє обізнаних людей, ім’я яких NYT не називає, розповіли, що в доповіді розвідки Зеленського попередили про ризик російського впливу в месенджері, але зазначили, що повної заборони програми ця загроза не вимагає.Водночас видання пише про цьогорічні таємні зустрічі з питань кібербезпеки, на яких українські чиновники обговорювали встановлення нових обмежень на Telegram.Голова комітету Верховної Ради з питань свободи словасказав журналістам, що в Україні розуміють, «що ми залежні» від Telegram.За його словами, коли у квітні месенджер заблокував чат-боти ГУР та СБУ для передавання інформації про пересування російських військ, в Україні це сприйняли як завуальоване попередження.Перед тим Україна звернулася до Apple, щоб там змусили Telegram видалити деякі фейкові акаунти, які ведуть із росії. До квітня Telegram видалив ці акаунти, але потім заблокував українські чат-боти, щоб попередити про неприпустимість тиску на компанію.«Це не було прямо висловлено, але це була погроза», — сказав Юрчишин. Однак у квітні він запевняв, що інцидент не повʼязаний із критикою месенджера з боку української влади і пов’язав інцидент з російською ФСБ.Депутат заявив, що працює над законодавством, який дасть змогу попереджати користувачів месенджера про можливу неправдивість інформації або анонімність адміністраторів Telegram-каналів. Вони можуть бути схожими до тих, що є на пачках цигарок.Водночас Юрчишин визнає, що будь-які нові правила навряд чи зменшать вплив Telegram, а взяти на себе відповідальність за повну заборону месенджера не захоче жоден політик.Ще у лютому речник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що платформа Telegram містить у собі «цілу низку загроз для України». За його словами, загрозу для безпеки держави становлять не окремі медіа, що є на платформі, а сама соцмережа.Водночас опитування свідчать, що цей месенджер є головним джерелом інформації для українців — з нього черпають інформацію 47% українців.У самому Telegram казали, що платформа повністю безпечна для українців. А проте у Верховній Раді закликали до жорсткішого регулювання Telegram — особливо після арешту його засновника Павла Дурова у Франції. А народний депутат Микола Княжицький ініціював у Верховній Раді відповідний законопроєкт.Врешті у вересні Рада національної безпеки та оборони України видала рекомендації обмежити використання Telegram для службового листування зі службовою метою та на службових пристроях. Це рішення, зокрема, довели до депутатів Верховної Ради.Подібне рішення ухвалили й в інших установах — зокрема у Львівській обласній військовій адміністрації, та університетах.

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