На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 17:22
Сьогодні, 9 грудня, о 12:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в с. Дубечне Ковельського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце виклику прибули вогнеборці 16-ї ДПРЧ сел. Ратне та МПО с. Дубечне. Вогнем було охоплено господарську споруду, на гасіння якої вогнеборці подали два водяні стволи. О 13:19 пожежу було ліквідовано.
Попередня причина пожежі: недолік конструкції нагрівальних печей, потерпілих немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце виклику прибули вогнеборці 16-ї ДПРЧ сел. Ратне та МПО с. Дубечне. Вогнем було охоплено господарську споруду, на гасіння якої вогнеборці подали два водяні стволи. О 13:19 пожежу було ліквідовано.
Попередня причина пожежі: недолік конструкції нагрівальних печей, потерпілих немає.
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