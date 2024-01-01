На Волині горіла господарська споруда

На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 9 грудня, о 12:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в с. Дубечне Ковельського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце виклику прибули вогнеборці 16-ї ДПРЧ сел. Ратне та МПО с. Дубечне. Вогнем було охоплено господарську споруду, на гасіння якої вогнеборці подали два водяні стволи. О 13:19 пожежу було ліквідовано.

Попередня причина пожежі: недолік конструкції нагрівальних печей, потерпілих немає.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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