Шість років позбавлення волі: волинянина судили за крадіжки
Сьогодні, 16:43
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 36-річного жителя Володимира винуватим у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану, а також у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих електронних систем та призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Неодноразово до цього судимий за крадіжки чоловік у січні 2024 року украв два мобільних телефони з квартири у Володимирі, а у лютому 2024 року кількома траншами зняв із банківської картки волинянки, використовуючи інтернет-банкінг у викраденому в неї телефоні, понад 13 000 гривень.
Відтак, згідно із вироком суду, зловмисник вкотре втрапив за ґрати, цього разу – на шість років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Неодноразово до цього судимий за крадіжки чоловік у січні 2024 року украв два мобільних телефони з квартири у Володимирі, а у лютому 2024 року кількома траншами зняв із банківської картки волинянки, використовуючи інтернет-банкінг у викраденому в неї телефоні, понад 13 000 гривень.
Відтак, згідно із вироком суду, зловмисник вкотре втрапив за ґрати, цього разу – на шість років.
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