Іванка чи Іван? У «Ягодині» прикордонники викрили правопорушника

Іванка чи Іван? У «Ягодині» прикордонники викрили правопорушника
Під час оформлення потяга, який слідував до Холму, один і пасажирів надав інспектору прикордонної служби для перевірки паспортний документ, виданий на громадянку України, на ім'я Іванка.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Це викликало здивування у прикордонників, адже ззовні особа була схожа на чоловіка. Аби переконати охоронців кордону, що є жінкою, надав ще й свідоцтво про народження, яке нібито отримав повторно у зв’язку зі зміною імені та статі.

Сумніваючись у законності отримання цих документів, прикордонники провели перевірку інших документів та зясували, що відсутнє медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності. Тож врешті подорожувальник зізнався, що він є чоловіком і що жодних операційних втручань йому не проводили та взагалі не планує це робити.
Іванка чи Іван? У «Ягодині» прикордонники викрили правопорушника

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» прикордонники поінформували співробітників Нацполіції. Крім того, відносно чоловіка, 25-річного жителя Київщини, склали адмінматеріали за спробу порушення державного кордону.
Іванка чи Іван? У «Ягодині» прикордонники викрили правопорушника


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Теги: Волинь, прикордонний загін, ухилянт
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