Волинські синоптики попередили про ожеледь та ожеледицю
Сьогодні, 15:12
Волинські синоптики попередили про погіршення погодних умов в області. 10 та 11 грудня прогнозують ожеледь і ожеледицю.
Про це 9 грудня повідомили в обласному гідрометеоцентрі і оголосили "жовтий" рівень небезпечності, пише Суспільне.
За даними синоптиків, у вівторок, 10 грудня, також можливий мокрий сніг. Температура повітря протягом доби — від 2° морозу до 3° тепла. Схожа погода утримуватиметься і 11 грудня.
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Про це 9 грудня повідомили в обласному гідрометеоцентрі і оголосили "жовтий" рівень небезпечності, пише Суспільне.
За даними синоптиків, у вівторок, 10 грудня, також можливий мокрий сніг. Температура повітря протягом доби — від 2° морозу до 3° тепла. Схожа погода утримуватиметься і 11 грудня.
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