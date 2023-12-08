Волинські синоптики попередили про ожеледь та ожеледицю

Волинські синоптики попередили про ожеледь та ожеледицю
Волинські синоптики попередили про погіршення погодних умов в області. 10 та 11 грудня прогнозують ожеледь і ожеледицю.

Про це 9 грудня повідомили в обласному гідрометеоцентрі і оголосили "жовтий" рівень небезпечності, пише Суспільне.

За даними синоптиків, у вівторок, 10 грудня, також можливий мокрий сніг. Температура повітря протягом доби — від 2° морозу до 3° тепла. Схожа погода утримуватиметься і 11 грудня.

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Теги: Волинь, ожеледиця
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