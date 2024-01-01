Лучани попрощались з Героєм Олександром Машлаєм
Сьогодні, 14:37
Сьогодні у Луцьку в Свято-Троїцькому Кафедральному соборі відспівали Героя - Олександра Машлая.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Військовослужбовець, 1983-го року народження, загинув 6 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Желанне Донецької області.
Поховали Олександра Машлая у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Військовослужбовець, 1983-го року народження, загинув 6 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Желанне Донецької області.
Поховали Олександра Машлая у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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