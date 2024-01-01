Клименко розповів, скільки поліціянтів зараз перебувають на фронті





Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко , пише



За його словами, у зоні бойових дій перебувають 25 тисяч поліціянтів. Вони займаються евакуацією цивільних, роботою на блокпостах та «позаполіційною діяльністю».



«У нас максимальна кількість людей залучена, але хотів би сказати, що у Нацполі зі 100 тисяч 25% — це жінки. І 17% — це ті люди, які не досягли мобілізаційного віку. Ось тепер можна легко порахувати 45 тисяч, про які я говорив, 25 тисяч жінки та 17% — це ті, хто не досяг мобілізаційного віку. Тобто практично всі сили Нацполу залучені», — розповів Клименко.



На запитання про те, чому люди кажуть, що вся поліція повинна бути на фронті, Клименко відповів, що це, ймовірно, через страх бути мобілізованим.



«З одного боку, ми бачимо поліціянта, але з іншого — ми не бачимо величезної армії слідчих, які документують тисячі злочинів, не бачимо тих, хто розкриває злочини, щоб людям жилося спокійніше», — пояснив міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті російсько-української війни перебувають 10 тисяч поліціянтів. Ще 40-45 тисяч працюють у прифронтових регіонах.Про це заявив міністр внутрішніх справ, пише Громадське За його словами, у зоні бойових дій перебувають 25 тисяч поліціянтів. Вони займаються евакуацією цивільних, роботою на блокпостах та «позаполіційною діяльністю».«У нас максимальна кількість людей залучена, але хотів би сказати, що у Нацполі зі 100 тисяч 25% — це жінки. І 17% — це ті люди, які не досягли мобілізаційного віку. Ось тепер можна легко порахувати 45 тисяч, про які я говорив, 25 тисяч жінки та 17% — це ті, хто не досяг мобілізаційного віку. Тобто практично всі сили Нацполу залучені», — розповів Клименко.На запитання про те, чому люди кажуть, що вся поліція повинна бути на фронті, Клименко відповів, що це, ймовірно, через страх бути мобілізованим.«З одного боку, ми бачимо поліціянта, але з іншого — ми не бачимо величезної армії слідчих, які документують тисячі злочинів, не бачимо тих, хто розкриває злочини, щоб людям жилося спокійніше», — пояснив міністр.

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