Клименко розповів, скільки поліціянтів зараз перебувають на фронті

Клименко розповів, скільки поліціянтів зараз перебувають на фронті
На фронті російсько-української війни перебувають 10 тисяч поліціянтів. Ще 40-45 тисяч працюють у прифронтових регіонах.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко , пише Громадське.

За його словами, у зоні бойових дій перебувають 25 тисяч поліціянтів. Вони займаються евакуацією цивільних, роботою на блокпостах та «позаполіційною діяльністю».

«У нас максимальна кількість людей залучена, але хотів би сказати, що у Нацполі зі 100 тисяч 25% — це жінки. І 17% — це ті люди, які не досягли мобілізаційного віку. Ось тепер можна легко порахувати 45 тисяч, про які я говорив, 25 тисяч жінки та 17% — це ті, хто не досяг мобілізаційного віку. Тобто практично всі сили Нацполу залучені», — розповів Клименко.

На запитання про те, чому люди кажуть, що вся поліція повинна бути на фронті, Клименко відповів, що це, ймовірно, через страх бути мобілізованим.

«З одного боку, ми бачимо поліціянта, але з іншого — ми не бачимо величезної армії слідчих, які документують тисячі злочинів, не бачимо тих, хто розкриває злочини, щоб людям жилося спокійніше», — пояснив міністр.

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Теги: Росія, Україна, війна
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