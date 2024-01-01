У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?





Першою про неприпустимі дії чоловіка Інна Клімішина.



За її словами, спочатку нічого не передбачало біди: чоловік поводив себе належно, виявляв інтерес до вподобань і побажань клієнтки. Проблеми почалися після завершення мануального масажу, коли він перейшов до релаксаційного. На цьому етапі масажист поступово скорочував дистанцію, а згодом його дії набули характеру домагань.



«Відчувши, як його руки масажують мою шию, я раптом зрозуміла, що до моїх ніг торкається щось стороннє. За своїми відчуттями я зрозуміла, що це був оголений статевий орган», – пише Інна.





У салон Інна викликала поліцію. Спочатку на місце прибули патрульні, а згодом і слідчо-оперативна група. Однак правоохоронці повідомили, що окрім слів потерпілої жодних доказів домагань більше немає. Тож горе-масажисту може запрошувати хіба штраф.



Щоб таки покарати чоловіка Інна вирішила написати про пережите у соцмережах. Ось детальний опис її історії:







Згодом своєю історією в мережі Тетяна Жидкова. Вона мала травмуючи досвід два роки тому.



«Тоді мені не вистачило сміливості говорити про цю історію публічно і якось притягнути його до відповідальності. Але нещодавно, на жаль, я дізналась, що ця історія повторилась ще з однією дівчиною, молодшою за мене. Мені дуже шкода. І це було просто магічне мислення — думати, що якщо він собі дозволяє насильство і не несе за це відповідальність, то він не буде це повторювати», – зазначає Тетяна.



Ось що ще дівчина пише про той день:







Невдовзі у мережі з’явився Дана коментує ситуацію так:



«Михайло був співзасновником цієї студії. Восени 2022 року я отримала звернення від однієї дівчини, яка повідомила, що він порушив її особисті кордони. Це був одиничний випадок, який на той момент не підтвердився. Я провела бесіду з Михайлом, і він усе заперечив. Оскільки тоді не було жодних офіційних заяв до поліції чи інших доказів, я не мала достатніх підстав для більш серйозних дій.



Зараз я усвідомлюю, що це могло бути важливим сигналом, якому я не приділила належної уваги. Мені дуже прикро.

Після того, як стали відомі ці жахливі ситуації, я негайно розірвала будь-які робочі та ділові стосунки з Михайлом. Він більше не працює і ніколи не буде працювати зі мною.



Я співпрацюватиму з правоохоронними органами та зроблю все можливе, щоб забезпечити справедливе розслідування. Закликаю всіх, хто постраждав або має будь-яку інформацію, звертатися до поліції!

Щиро співчуваю всім постраждалим дівчатам і готова надати будь-яку підтримку, яка буде в моїх силах.



Зараз я перебуваю в глибокому шоці та стресі. Мені досі важко усвідомити, що сталося. Те, що я будувала з любов’ю та відданістю протягом 4-х років, розвалилося на моїх очах. Я просто не знаю, що робити. І хочу подякувати всім, хто підтримує мене в цей складний момент. Ваші слова допомагають мені триматися».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку працівника відомого масажного салону Михайла Вронського клієнтки звинувачують у домаганнях.Першою про неприпустимі дії чоловіка написала у мережі лучанкаЗа її словами, спочатку нічого не передбачало біди: чоловік поводив себе належно, виявляв інтерес до вподобань і побажань клієнтки. Проблеми почалися після завершення мануального масажу, коли він перейшов до релаксаційного. На цьому етапі масажист поступово скорочував дистанцію, а згодом його дії набули характеру домагань.У салон Інна викликала поліцію. Спочатку на місце прибули патрульні, а згодом і слідчо-оперативна група. Однак правоохоронці повідомили, що окрім слів потерпілої жодних доказів домагань більше немає. Тож горе-масажисту може запрошувати хіба штраф.Щоб таки покарати чоловіка Інна вирішила написати про пережите у соцмережах. Ось детальний опис її історії:Згодом своєю історією в мережі поділилася ще одна постраждала – лучанка. Вона мала травмуючи досвід два роки тому.Ось що ще дівчина пише про той день:Невдовзі у мережі з’явився коментар і від самої студії масажу. Співвласницякоментує ситуацію так:

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