На Волині 58-річна водійка злетіла у кювет





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 8 грудня, на автодорозі поблизу села Троянівка.



58-річна жителька Полтави, керуючи автомобілем Mitsubishi Lancer, ймовірно, не впоралась з керуванням та з’їхала у кювет.



Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували. Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.

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