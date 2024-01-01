На Волині 58-річна водійка злетіла у кювет

На Волині 58-річна водійка злетіла у кювет
На Маневиччині легковик злетів у кювет: поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 8 грудня, на автодорозі поблизу села Троянівка.

58-річна жителька Полтави, керуючи автомобілем Mitsubishi Lancer, ймовірно, не впоралась з керуванням та з’їхала у кювет.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували. Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.
На Волині 58-річна водійка злетіла у кювет

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, ДТП, водійка
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